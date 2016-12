CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOULOUD MAMMERI Le comité de coordination installé aujourd'hui

Par Ali TIRICHINE -

Le célèbre auteur de la Colline oubliée

Les manifestations de célébration du centenaire s'étaleront sur quatre ou cinq mois sur tout le territoire national avec de nombreuses thématiques au programme.

Un comité de coordination composé de personnalités scientifiques et culturelles sera installé aujourd'hui pour préparer la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri.

Selon nos sources, la cérémonie aura lieu au siège du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA). Les festivités commémoratives de Mouloud Mammeri, (1917-1989) auront lieu pendant quatre ou cinq mois durant l'année 2017 sur tout le territoire national avec de nombreuses manifestations scientifiques et culturelles.

Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, avait déjà indiqué lors du dernier Salon du livre d'Alger que les manifestations de célébration du centenaire s'étaleront sur quatre ou cinq mois sur tout le territoire national avec de nombreuses thématiques au programme. Un programme sur lequel le comité installé ce mois se chargera de réfléchir afin de définir les thématiques et les contenus de chaque axe d'activité envisagé pendant le centenaire.

Si El Hachemi Assad a ajouté que cet important anniversaire sera parrainé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika car il constitue un événement majeur pour l'Algérie.

Mouloud Mammeri est considéré comme un pionnier de tamazight et il n'est pas de quête scientifique dans le champ de l'amazighité qui ne se réfère aux travaux de l'écrivain, avait souligné le secrétaire général du HCA.

Ecrivain, Mammeri est l'auteur de plusieurs romans dont L'Opium et le Bâton, adapté au cinéma, La Colline oubliée, Le sommeil du juste. Il a écrit également des pièces de théâtre, des recueils de poésies anciennes et des contes.

Dr Fatma Malika Boukhelou, du département de langue de l'université de Tizi Ouzou, avait indiqué que l'écrivain Mouloud Mammeri a subi au lendemain de la parution de La Colline oubliée énormément d'hostilité voire une véritable damnation orchestrée par une partie de l'intelligentsia nationale d'alors, en mettant en doute son engagement nationaliste et patriotique. Elle a affirmé que ses détracteurs n'ont pas remis en question la qualité ou l'esthétique de son oeuvre, mais se sont attelés plutôt à le dénigrer en lui reprochant d'avoir écrit en français et, par raccourci, de faire ainsi «l'apologie du colonialisme».

Une conférence-débat était même animée sur ce sujet au début de l'année sous le thème «Mammeri: oeuvre et parcours d'un intellectuel atypique». La conférencière a balayé d'un revers de la main les accusations portées contre lui, estimant que la réponse est apportée par son parcours, son oeuvre et son engagement. En tant qu'ethnographe, il avait le souci de donner une graphie à la langue berbère pour la faire passer de l'oralité à l'écriture, a-t-elle souligné, notant que l'intellectuel qu'il était avait les ressources nécessaires, notamment son érudition, sa maîtrise de plusieurs langues et le fait d'avoir évolué, tout enfant, dans un milieu lettré et intellectuel. A souligner que La capuche de l´abondance, est une statue en bronze à l'effigie de l'écrivain Mouloud Mammeri signée Abdeslam Olivier Graine qui a été dévoilée l'été dernier à Ath Yenni, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou.