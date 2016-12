MINI-TOURNÉE NATIONALE DE L'ALGÉRIE Le prince de la ville est de retour

L'Algérino revient en Algérie au grand bonheur de ses fans.

Il se produira ce mois-ci en Algérie et ce, dans le cadre d'une mini-tournée qui le mènera dans quatre wilayas.Constantine, Alger, Mostaganem et Oran accueilleront l'interprète de «Prince de la ville» ou encore «Banderas» ou encore «Hansi» du 24 au 29 décembre prochain, suite à l'invitation de l'Office national de la culture et de l'information (Onci).

La salle Ahmed-Bey de Constantine sera la première hôte de l'artiste, le 24 décembre à 18h, avant de voir Oran et l'auditorium du Méridien prendre le relais le surlendemain. Mostaganem, le 27 décembre au Palais des sports et Alger le 29 du même mois viendront clôturer cette mini-tournée, qui s'annonce remplie.

Notez que le prix devrait se situer entre 1000 et 2000 DA selon les représentations:

Constantine: le 24/12/2016 à la salle Ahmed-Bey à 18h

Oran: le 26/12/2016 à l'Auditorium du Méridien à 18h

Mostaganem: le 27/12/2016 au Palais des sports à 17 h

Alger: le 29/12/2016 à la salle Atlas à 17h