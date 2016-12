RIAD EL FETH Hommage à Smail Hini

Un hommage appuyé au professeur Smaïl Hini, un des maîtres de la musique andalouse, a été organisé jeudi soir à Alger, couronnant le parcours exceptionnel d'un homme qui a voué sa vie à la formation, au service du patrimoine musical de l'Algérie. Le nombreux public de la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth (Oref) aura assisté à un bel hommage, ordonné par l'Association de musique andalouse «Mezghena» et son président, Abderrahmane Benachour qui s'est improvisé animateur de la cérémonie, donnant ainsi le ton à une soirée conviviale. Deux ensembles d'une trentaine de musiciens chacun ont assuré le spectacle, auréolé par les prestations de Hasna Hini, fille du maître mis à l'honneur, et celles du célèbre chanteur Dib El Ayachi..L'Association organisatrice de l'évènement dirigée par le maestro Kamel Belkhodja, a ouvert la soirée, interprétant la «Nouba Ghrib», menée avec finesse dans ses différentes déclinaisons mélodiques et rythmiques par les voix limpides, ténors et sopranes de Abdelhamid et Kamel Belkhodja, Khouchane Amel, Semri Doha et Meriem Aziez. De belles pièces exécutées dans la féminité du mode mineur, caractérisant la nouba Ghrib, ont enchanté l'assistance, à l'instar de «Touchia Ghrib», «Kaliftou Bil Badri» et «Selli Houmoumek»(Kh'lass), dans lesquelles les musiciens ont brillé, Sofiane Adem Lebbad au luth notamment. Des présents honorifiques ont été ensuite remis au professeur Smail Hini par les présidents des Associations, «Mezghena» et «Les amis de la Rampe Arezki Louni», ainsi que de la «Fondation Cheikh Abdelkrim Dali», devant un public debout, exprimant sa gratitude au «Cheikh» et devant Mohamed Khaznadji, un autre grand maître du genre. Déplorant publiquement «le silence des autorités» devant «toutes ces années de don de soi», Smaïl Hini s'est dit «chanceux» de voir la reconnaissance venir des «siens», avant de confier qu'il comptait «s'occuper de la carrière de sa fille Hasna et dissoudre l'Association de musique andalouse «El Inchirah», dont il est président, pour poursuivre son oeuvre avec ses élèves au sein de son orchestre, sans aucune étiquette institutionnelle». Le deuxième volet de la soirée, très applaudi par le public, a réuni une partie des innombrables élèves de Smail Hini, dont Naguib Kateb au r'beb et Rafik Sahbi au qanun, interprétant avec talent, sous la direction de leur maître et formateur, «Noubet Inqilabet» dans les modes Ghrib et Raml El Maya. Dédiée à la mémoire de Amar Ezzahi et Mohamed Tahar Fergani, deux monuments de la chanson chaâbi et malouf, récemment disparus, la deuxième partie de la soirée a embarqué l'assistance dans une belle randonnée onirique, alignant des pièces d'école, suivies de M'dihs. plusieurs interprètes se sont succédé dans des démonstrations de chants qui ont mis en valeur le travail de leur maître. Le célèbre chanteur annabi, Dib El Ayachi et Hasna Hini au luth ainsi que le président de l'Association «Nedjmet Kortoba» de Constantine, Hamoudi Benhamoud au «nay», ont clos la soirée, qui aura duré près de trois heures et demie de temps, dans le relâchement et la délectation.