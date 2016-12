FESTIVAL DE MUSIQUE ANDALOUSE ET DES MUSIQUES ANCIENNES 8 pays participent

Par O. HIND -

Le 11e «Festivalgérie» accueille à Alger une vingtaine d'ensembles musicaux de huit pays à partir de mardi 20 décembre et ce jusqu'au 25 décembre à l'opéra d'Alger, Boualem-Bessaïh.

Une vingtaine d'ensembles musicaux, représentant huit pays, sont annoncés au 11e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes, «Festivalgérie» prévu du 20 au 25 décembre à l'opéra d'Alger, Boualem-Bessaïh, indiquent les organisateurs.

Une dizaine d'orchestres algériens de musique andalouse prennent part à cette édition dont Amel Brahim-Djelloul et l'ensemble «Amedyaz», la troupe «Anadel El Djazair», l'ensemble régional d'Alger ou encore l'Ensemble national de musique andalouse.

La soirée inaugurale de ce 11e Festivalgérie sera animée par la chanteuse andalouse Meriem Benallal qui se partagera la scène avec l'Ensemble Amedyaz, la troupe «Ksel Baktagir» de Turquie et finira en apothéose avec la belle Amel Brahim-Djelloul et l'Ensemble Amedyaz (Algérie). Le lendemain, 21 décembre ce sera le tour d'une compagnie française d'égayer la salle, à savoir la formation Outre Mesure, suivra un Trio Algéro-Japonais et enfin Mohamed Rouane, le poète du mandole qui revient avec un certain silence et disparition de la scène. La soirée du 22 décembre sera marquée par le passage d'un Trio grec, la troupe Anadel El Djazair et enfin l'ensemble Les Deux Rives (Angleterre - Italie - Algérie). La soirée du 23 décembre verra se produire sur les planches de l'opéra Boualem Bessaieh, l'ensemble Omar Zeyad (Irak), Kamel Belkhodja et l'Ensemble régional d'Alger et enfin Abderrahim Abdelmoumen du Maroc pour clôturer en beauté cette soirée. La soirée du 24 décembre pour sa part verra la participation de l'ensemble Buta (Azerbaïdjan), la troupe Dar El Gharnatia (Algérie) et enfin Abdallah Dhaouadi qui nous vient de Tunisie.

La soirée de clôture qui aura lieu le 25 décembre verra pour sa part se produire l'excellent orchestre Junior de l'Ensemble régional d'Alger. Suivront Brahim Hadj Kacem de Tlemcen, Toufik Touati de Constantine et le maestro et directeur de l'opéra d'Alger, Nourredine Saoudi qui n'est plus à présenter. Ces derniers seront accompagnés de l'Ensemble national de musique andalouse. Comme vous l'aurez constaté, les échanges musicaux sont à l'honneur de cette édition qui devra présenter au public un trio algéro-japonais, l'ensemble «Les deux rives» (Angleterre, Italie et Algérie) ainsi que l'Ensemble national de musique andalouse réunissant les trois écoles andalouses algériennes.

Le Maghreb avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont également droit de cité. Outre le patrimoine musical classique du Maghreb, les musiques anciennes d'Irak sont proposées au public par l'«Ensemble Omar Zeyad». L'Azerbaïdjan et la France prennent part au festival avec l'«Ensemble Buta» et la Compagnie «OutreMesure», respectivement, et l'Ensemble régional d'Alger devra présenter son nouvel orchestre junior lors de la soirée de clôture. Parallèlement aux spectacles, les organisateurs ont programmé la tenue de plusieurs expositions, mais aussi d'un symposium international sur le qanun, un instrument à cordes, répandu au Moyen-Orient et en Asie mineure, et remontant aux temps les plus anciens. Il se tiendra du 21 au 25 décembre. Tous les concerts débuteront à 19h. Le prix d'accès est de 300 DA. Ce qui est raisonnable et à la portée de tout le monde.