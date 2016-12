CHAÎNE III DE LA RADIO NATIONALE Les meilleures émissions récompensées

Les meilleures émissions de la Chaîne III de la Radio nationale, dans une dizaine de catégories, ont été récompensées samedi à Alger, par le Prix le «3 d'or», attribué sur la base du vote des auditeurs. Etaient présents à la cérémonie de distinction le ministre de la Communication, Hamid Grine, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit et le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, aux côtés des responsables de la Radio nationale et d'autres invités.

Trois émissions de la grille de cette chaîne d'expression francophone ont concouru pour un seul prix dans chaque catégorie. Dans celle des magazines, le public a exprimé sa préférence pour «la 6/9, la matinale» et pour «Sport sur la 3», dans la catégorie des émissions sportives.

Les votants ont, en outre, choisi «Rahet el bal», alors que dans la catégorie des chroniques, le choix des auditeurs s'est porté sur la «chronique internationale». Dans la catégorie des émissions culturelles, «La République des Arts», a recueilli le plus grand nombre de voix, tandis que ces derniers ont accordé leur choix à «L'invité de la rédaction», dans la catégorie des émissions d'information. «Service public», dans la catégorie des émissions sociales ainsi que «Fachehadou!» (Témoignez!), dans la catégorie «Mémoire et histoire», se sont également vues attribuer le «3 d'or». Il en a été de même pour «Serial Tagguer», dans la catégorie des émissions scientifiques destinées aux jeunes ainsi que pour celle de «Yadès», dans la catégorie des émissions de divertissement.