SOUK AHRAS Le court métrage "Un homme, deux théâtres" projeté prochainement

Le film «Un homme, deux théâtres» sera au programme des journées de Souk Ahras du court métrage prévues en janvier 2017, a affirmé samedi le producteur et coréalisateur du film, Aïssa Djoumaâ. Le film qui sera projeté à la cinémathèque de la ville raconte l'histoire d'un comédien de théâtre rongé par une dualité intérieure et ballotté entre la pratique de son art et les impératifs de la vie. L'artiste, Tarek Atrous, campera le personnage d'un comédien, doué et polyvalent, qui doit faire face aux critiques d'un entourage qui déconsidère son métier. «Ce court métrage se termine sur une surprise que le public découvrira le jour de la projection», a-t-il déclaré, révélant que les scènes de ce film de 27 minutes ont été tournées entre la ville de Souk Ahras et Annaba. Né en 1983 à Souk Ahras, Aïssa Djoumaâ est diplômé de l'Institut d'arts et de cinéma de Tunis et a à son actif plusieurs réalisations. Il travaille actuellement sur deux films: «Ma dernière cigarette à Boussaâda» et «Cilima».