GHARDAÏA L'architecture oasienne dans les lycées

Plus d'une soixantaine de lycéens de la vallée du M'zab (Ghardaïa) ont pris part samedi à des classes pédagogiques sur la thématique de «l'architecture et l'environnement oasien». Ces classes pédagogiques sur le thème de l'architecture et les cités du M'zab visent à sensibiliser les lycéens sur l'importance de préserver l'architecture de la région comme patrimoine culturel et l'initier à comprendre et apprécier l'architecture ancestrale. Elles sont initiées par l'association Algéria. Com. Event'' de Clermont-Ferrand (France), en partenariat avec la fondation Amidoul de Ghardaïa et en étroite collaboration avec les différentes institutions étatiques en charge de la préservation du patrimoine architectural du M'zab, classé patrimoine universel en 1982. Organisée dans le cadre de la tenue de la première édition intitulée Rencontres architecture-Eaux-Déserts (Raed) prévue en février prochain à Ghardaïa, en présence des autorités locales, ces classes pédagogiques constituent un espace de réflexion sur la conception architecturale traditionnelle du M'zab et son adaptation à son écosystème oasien devenu une leçon d'architecture'' pour de nombreux architectes et urbanistes de renoms, a expliqué Yamina Khodri, présidente de l'Association Algeria. Com. Event''. Ces classes d'initiation aux techniques architecturales permettront de développer chez les lycéens la culture urbaine et l'art de vivre ensemble dans une ville.