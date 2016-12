M'SILA Du théâtre pour les bambins

Les journées hivernales théâtrales pour enfants de M'sila se sont ouvertes, samedi, à la Maison de la culture Guenfoud-Hamlaoui dans une ambiance festive et colorée. Un riche programme a été concocté à l'occasion de ces journées avec, à l'affiche des représentations qui seront animées par des troupes venues des wilayas de Sétif, Bordj Bou Arréridj et Djelfa, a-t-on précisé à la direction de la Maison de la culture.

De la ville hôte, une semaine durant, les associations locales El Kalima''''Errissala'' et El Ouafa pour la promotion de l'enfance'' seront également sur les planches de la Maison de la culture de la capitale du Hodna dans une manifestation visant l'animation de la scène culturelle et encouragement de l'activité théâtrale'', a-t-on encore noté. Cet événement culturel oeuvre également à faire découvrir aux enfants le monde magnifique du théâtre et détecter'' de jeunes talents en herbe, selon la même source. Des tours de magie, des spectacles de clowns sont également au menu de cette manifestation qui avait drainé, pas moins de 2000 enfants lors de sa précédente édition, a-t-on souligné de même source.