PREMIÈRE ÉDITION SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE DE MÉDÉA L'héritage d'une ville

Par Ikram GHIOUA -

Sous le thème «Le Beylik du Titteri», la première édition portant sur le «Patrimoine de Médéa», s'est ouverte hier au centre culturel Haceini El Hoceini. Celle-ci organisée par le musée des arts et des traditions populaires de Médéa, devrait durer jusqu'au 29 du mois courant. En la circonstance de cet évènement culturel, la commissaire de cette initiative, Adila Talbi, ne manquera pas de souligner, selon un document adressé à notre rédaction,«Quels étaient le mode de vie, les coutumes et les traditions à l'époque du Beylik du Titteri dont peu de documents nous sont parvenus? Qu'avons nous gardé comme héritage de la vie socioculturelle presque deux siècles après l'effondrement de l'Etat ottoman en Algérie?» ce sont en somme des réponses que cherche à donner la commissaire de cette manifestation. Elle ne manquera pas de donner un aperçu historique sur cette période tentant d'inciter la curiosité de ceux qui souhaitent acquérir des connaissances historiques et culturelles sur la ville de Médéa.

Il reste beaucoup à dire selon elle, sur cette période ancestrale de cette région du pays, d'où l'organisation de plusieurs éditions dans ce sens, ce qui va permettre entre autres «d'explorer chaque période de ce riche passé de l'Algérie». Cet évènement a vu la participation d'autres musées, associations à caractère culturel et la contribution de certaines compétences dans le domaine. Ceci s'inscrit dans l'objectif souligne-t-elle, dans le même document, de rassembler autour du même thème pour l'échange de connaissances notamment, entre l'ancienne et l'actuelle génération et ce à travers des rencontres menant à des débats et échanges d'idées. On prévoit dans le programme une démonstration de fantasia qui aura lieu à proximité du musée, mais aussi une reconstitution d'images de ce qu'a été l'intérieur traditionnel dans la ville de Médéa à l'époque du Beylik.

Il est également question d'une projection de photos et séquences vidéo portant sur les monuments culturels, des conférences ainsi que des sorties guidées sur les sites de la ville auxquelles prendront part la direction de la jeunesse et des sports et l'APC. Ne manquant pas d'être efficace dans cet évènement premier du genre, une pièce théâtrale est également programmée. C'est dire que cette activité dégage une ampleur culturelle visant principalement à faire de la promotion pour l'histoire riche de l'Algérie, ce qui va certainement encourager la communication au sein du musée des arts et traditions populaires de Médéa.