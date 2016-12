PALAIS DE LA CULTURE Journées du film d'animation

À l'initiative du Centre de développement du cinéma algérien et de studios algériens d'animation, la 1ère édition des Journées du film d'animation, Djazanim, se tiendra du 28 au 31 décembre 2016 à Alger. Le Palais de la culture Moufdi Zakaria (Les Annassers) sera l'hôte de cet événement, ouvert au public, et qui présentera pour la première fois des productions algériennes dans le domaine de l'animation. Des studios algériens d'animation tels que Real Dream Digital seront présents et viendront faire connaître au public leurs courts-métrages ainsi que les spots publicitaires réalisés, toujours en ne faisant appel qu'aux techniques d'animation.

Le film d'animation Khamsa, le dessin animé Zim & Zam, le long-métrage Adama ou encore la programmation d'Annecy Kids seront autant d'oeuvres à découvrir durant les quatre jours de cette manifestation.