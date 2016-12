ALGÉRINO DEVANT UN PUBLIC ÉMERVEILLÉ Un spectacle fabuleux

Par Ikram GHIOUA -

Des jeunes filles et garçons, des familles se sont rendus en nombre pour revoir leur idole qui a animé un show pour la seconde fois à Constantine.

Même Khaled n'a pas suscité le déplacement d'autant de jeunes à la grande salle de spectacles du Zénith. Mais lui, cet Algérien qui s'est choisi un nom d'artiste original, l'a réussi. Il s'agit d'Algérino. Plus de 3000 spectateurs et fans de ce chanteur ont fait le déplacement depuis plusieurs wilayas, Oran, Alger, Annaba, Skikda et bien d'autres, pour assister à un spectacle fabuleux. Des jeunes filles et garçons, des familles entières se sont rendus en nombre pour revoir leur idole qui a animé un show pour la seconde fois à Constantine. Ses interprétations ont séduit autant le public qui n'a pas cessé de danser durant les deux heures du spectacle en demandant plus. Avec plutôt sa voix de rocker, l'artiste a toujours su glisser dans sa musique un style authentique, mêlant la mélodie kabyle à celle du chaoui, avec un timbre moderne. Le chanteur ne manquera pas de répondre à la demande de son public en interprétant tous ses tubes, même les plus récents. Il a été ébahi par ses fans qui connaissaient ses chansons par coeur. Il ne manquera pas non plus de faire des confidences en public, notamment lorsqu' on lui avait demandé de changer son nom d'artiste car cela ne convenait pas à leur goût, «ça ne sonnait pas trop français pour eux»! dira t-il. Mais il refuse de se plier aux désirs de ceux qui affichent une hostilité «mon nom d'artiste, c'est Algérino, il le demeure et il reste». Une phrase qui a certainement confirmé pourquoi cet artiste est tant demandé et aimé par le public algérien. Dans un point de presse organisé après son spectacle, Algérino déclare à L'Expression relativement à la préparation de son prochain album «j'essaye toujours d'apporter le plus dans mes chansons, de la fraîcheur, de l'originalité et du nouveau, je veux que ma musique évolue d' année en année, je travaille dur et je suis tout le temps au studio». A une autre question, il nous déclare à propos du public «c'est très rare de remplir autant les grandes salles, c'est un public merveilleux et chaud qui a su apprécier mes chansons». Concernant le choix de la musique, il déclare encore à L'Expression «j'insiste pour que ma musique ait une vraie identité, je souhaite refléter tout ce qui est algérien, du kabyle, chaoui, mais aussi targui, je ne calcule pas mon inspiration, ça vient comme ça, c'est inné et ça me convient car il faut savoir s'intensifier, se distinguer et avoir sa touche musicale». Enfin, à la question s'il compte revenir à Constantine, Algérino nous déclare «c'est obligé, je ne reviendrai pas uniquement pour donner des concerts, mais pour découvrir de plus près cette ville magnifique».