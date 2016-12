MAHER TLIBA, HOMME D'AFFAIRES, À L'EXPRESSION "Investir pour la culture dans mon pays n'est pas une perte"

Par O. HIND -

Homme affable et généreux, le directeur général de l'entreprise Tliba Travaux publics, est le principal pourvoyeur financier des premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud qui se sont tenues du 18 au 22 décembre. Il a bien accepté, en compagnie d'autres amis journalistes, de répondre à nos questions et nous dévoiler les motivations de cette action.



L'Expression: Vous avez financé ces premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud et vous en êtes aussi

l'initiateur ou l'instigateur. Comment vous est venue l'idée?

Maher Tliba: L'idée a germé en compagnie de quelques amis qui sont à Alger. Cette idée s'est posée il y a presque un mois, environ trois semaines plus exactement. C'est arrivé avec le festival de Mostaganem. J'ai constaté la réussite du festival d'Oran du film arabe. J'ai rencontré le ministre de la Culture, M.Mihoubi et je lui ai soumis cette proposition vu que dans la nouvelle Constitution la culture appartient à tout le monde et le privé surtout est invité à investir dans ce secteur. Et le cinéma est un art majeur. Le meilleur marché de l'art se situe au niveau du 7e art. Le ministre de la Culture a approuvé notre idée et l'a beaucoup appréciée. On a proposé d'investir dans cet événement et le ministre a pris le risque de nous accompagner dans cette aventure.

Le wali de Ouargla nous a également beaucoup soutenus, les élus etc. D'après les gens Hassi Messaoud est une zone à haut risque, mais nous avons tenu à lui insuffler une image de fête culturelle aussi. Hassi Messaoud fait partie également de l'Algérie. Les citoyens qui y habitent proviennent des 48 wilayas. Soit de la Kabylie, de l'Est ou de l'Ouest, depuis les années 1970, du Centre ou du Grand Sud. Qu'on le veuille ou pas, la présence massive que vous avez remarquée dans la salle est celle d'un public issu des 48 wilayas. Ce sont des gens qui sont nés et ont grandi à Hassi Messaoud.



Le programme, comment a-t-il été tracé?

L'Association Lumières a pris en charge l'aspect culturel. Les gens que j'ai rencontrés à Alger ce sont ceux du Festival du film arabe. Brahim Sediqui est comme un frère.

Ils sont venus nous aider. Que ce soit lui ou Hassen Ben Zerari, ils ont tous marché avec nous en toute aisance et je les remercie vivement. Parmi les gens qui ont donné un coup de main, il y a aussi mon beau-frère qui a une société, Global ser-vice, l'hôtel Zayed aussi, qui nous a offert quelques chambres, sans oublier la résidence Eurojapan. Chacun a participé comme il peut. Question d'argent en espèces, il y avait moi. Il y a aussi le GTP qui nous a offert sa salle de projection et quelques chambres, Sonatrach, en plus le dîner offert.



Pourquoi l'idée des films arabes présélectionnés aux Oscars?

Moi en tant que personne j'aime le cinéma. Un homme d'affaires c'est quoi? C'est une personne qui cherche après un événement qui marche, qui fait bouger les choses. Un message à apporter. Le 7e art est destiné pas à une seule personne, mais à un large public. Le 7e art te permet de montrer des films arabes qui appartiennent à tout le monde, qui peuvent être vus par beaucoup de monde. Voilà pourquoi j'ai pris en charge cette initiative.



Mais y a-t-il réellement un retour d'investissement?

Je considère cette opération comme un sacrifice. Gagner de l'argent n'est pas une condition. Si tu perds de l'argent pour l'amour de la culture et de ton pays, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas grave.



Vous avez parlé de message. Lequel?

Un message y compris pour les autres hommes d'affaires. La preuve, seuls trois ou quatre hommes d'affaires ont investi dans cet événement. Et encore! D'ailleurs pas plus tard qu'hier un coup de fil est venu de Mila, des gens ont pris contact avec Hassen Zerari et Brahim Sediqui pour faire pareil. Parlant politique, où est le problème si les hommes d'affaires participent à investir dans la culture à l'instar de l'Etat, si le bénéfice va au citoyen et au peuple? Même si je suis perdant et qu'il n'y a pas d'entrée d'argent, cette action je l'ai faite dans la région où j'habite, à Hassi Messaoud.



Vous n'êtes donc pas prêt à sponsoriser un évènement ailleurs que dans votre ville?

Normalement il existe des hommes d'affaires partout, à l'échelle nationale. ça devrait être honteux quand quelqu'un vient d'une autre ville pour soutenir sa région. Pour l'amour de la culture pourquoi pas, on est prêt à se déplacer. On n'a pas de problème, mais il faut que cela soit quelque chose de bien.



La, vous avez commencé en investissant dans un festival. Le ministère de la Culture propose au privé à ce qu'il subventionne également les films, la production cinématographique. Comptez-vous le faire?

Oui, je suis partant. J'ai bien aimé une chose chez ces acteurs arabes qui sont venus ici, ils sont venus présenter simplement leurs films, mais pour faire des affaires aussi. Y compris les Algériens.



Lotfi Bouchouchi par exemple, vous a-t-il contacté pour sa campagne de promotion aux Oscars avant?

Sans rentrer dans les détails. On est en négociations avec quelques-uns. On aimerait bien aussi que les films se tournent ici dans notre région. Avec des acteurs locaux. Ils ne sont pas obligés de venir tourner à Hassi Messaoud, il y a Ouargla, ou dans des régions proches, tels El Oued, Biskra... D'ailleurs, pour preuve de la bonne foi des organisateurs, on a proposé que les membres de ces ateliers de formation aillent cette année à la dixième édition du festival d'Oran du film arabe pour compléter leur stage (en image/analyse filmique et infographie, ndlr). J'aimerai bien qu'ils partent tous à Oran et qu'ils y aient leur diplôme. Ce sera pris en charge par ma propre entreprise. J'ai pris cette décision hier.



Pensez-vous d'abord que cette opération des premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud est une réussite?

Oui, bien sûr et nous avons douze mois à partir d'aujourd'hui pour assurer l'organisation de la seconde et si l'Etat l'officialise, pourquoi pas? Elle sera même consacrée non seulement aux films arabes, mais on vise d'autres films étrangers. On va élargir la géographie de nos films. Pour celle-ci nous n'avions qu'un mois, désormais nous avons douze mois pour mettre sur pied la prochaine édition. L'essentiel est d'en sortir avec un résultat satisfaisant. Nous avons douze mois pour ce faire. Une chose importante à souligner, tant que je travaille pour mon pays et, quitte à perdre de l'argent, il en restera des traces dans l'Histoire. Il n'existe aujourd'hui aucun festival de cinéma dans le Sud. Nous sommes uniques maintenant. On espère d'ici l'année prochaine faire mieux.