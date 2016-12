CLÔTURE DE LA 10E RENCONTRE POÉTIQUE AMAZIGHE DE LA SOUMMAM En hommage à Amrane Salem et Houd Malek

Par Boualem CHOUALI -

Une rencontre et un engouement massif

La 10ème Rencontre poétique amazighe de la Soummam, qu'organise chaque année la dynamique association «Etoile culturelle d'Akbou», a pris fin avant-hier soir au centre culturel... avec la participation d'une centaine de poètes venus des quatre coins du pays et une dizaine d'expositions.

Cette 10ème rencontre a connu un engouement particulier avec une large implication des femmes et des hommes de culture et des universitaires. Fidèle à son engagement, et surtout très assidue dans son plan d'action, l'association Etoile culturelle d'Akbou, qui a à son actif plusieurs activités culturelles visant la promotion de la culture amazighe en particulier, a été au rendez-vous cette année.

Cette 10ème rencontre poétique amazighe de la Soummam qui s'est déroulée du 22 au 25 décembre 2016, a été dédiée à deux figures du combat pour l'identité et la culture amazighe, en l'occurrence Houd Malek et Amrane Salem.

Après quatre jours de concours, le jury installé pour départager les 100 poètes participants venant de plusieurs wilayas a décerné le premier Prix à Azzoune Ahmed de Béjaïa, suivi de Bouseksou Lynda de Sétif et de Agchariou Mourad de Béjaïa.

Le Prix du jury a été atribué pour Klaghlagh Akhmid de Tamanrasset, quant au Prix d'encouragement, ce dernier est revenu à Tabbou Fazia et à Terrak Samir de Tizi Ouzou.

En plus d'une centaine de poètes venus des quatre coins du pays, cette manifestation culturelle que la ville d'Akbou a abritée a vu la participation d'une dizaine d'exposants venus de plusieurs wilayas du pays (Béjaïa - Tizi Ouzou - Bouira - Boumerdès - Sétif - Tamanrasset - Alger).

En marge du concours réservé essentiellement pour les déclamations poétiques, deux communications ont été présentées par deux éminents professeurs de l'université de Béjaïa. Mme Zoulikha Moulai professeur au département de la langue et culture amazighes à l'université Abderahmane-Mira de Béjaïa a présenté sa conférence sur «l'évolution de la poésie kabyle à travers l'histoire» alors que Mme Lynda Ouatah s'est penchée sur la poésie féminine amazighe.

«Comme vous le savez, cet évènement culturel a pour objectif d'encourager, de promouvoir la poésie amazighe et permettre à des poètes, des artistes et des cadres des associations de tous horizons de profiter de cet espace d'échanges...», a déclaré le président de l'association organisatrice Mouloud Salhi avant d'ajouter «il est vrai que nous clôturons cette année par cette manifestation dédiée à la poésie amazighe, mais plusieurs autres rendez-vous annuels sont programmés à l'instar du Festival du théâtre d'expression amazighe, des Rencontres musicales de la Soummam, des Salons de la photo, des Rencontres cinématographiques entre autres...donc rendez-vous est pris pour une nouvelle année 2017 qui sera aussi riche en activités culturelles...».

En couronnant ainsi cette année dense en activités culturelles notamment, l'Association Etoile culturelle d'Akbou a fait sortir la région de la Soummam de son marasme culturel ambiant qui sévit dans cette région, en offrant des espaces d'expression aux artistes et aux hommes de culture...