KHADIJA AL SALAMI, RÉALISATRICE YÉMÉNITE, À L'EXPRESSION "L'école peut sauver une fille..."

Par O. HIND -

Après s'être distinguée au festival d'Alger dédié au film engagé, notre réalisatrice yéménite s'est envolée du 18 au 22 décembre à Hassi Messaoud pour présenter son film, Moi Noujoum, dix ans et divorcée, qui faisait partie de la liste de films présélectionnés aux Oscars. Une occasion de revenir avec elle sur son bouleversant long métrage



L'Expression: Vous avez réalisé un long métrage intitulé Moi Noujoum, dix ans et divorcée, adapté aussi d'un livre. Une histoire bien bouleversante et étonnante. N'a-t-il pas été difficile d'adapter cette histoire à l'écran?

Khadija Al Salami: Comme vous venez de le dire c'est une histoire vraie. J'avais entendu parler de cette histoire à travers la presse yéménite. On parlait d'une enfant de dix ans qui avait demandé le divorce après qu'on l'eut mariée de force. Cette histoire m'a perturbée car cela m'avait rappelé ma propre histoire. Moi-même, j'ai été mariée à 11 ans. C'est presque la même histoire. Je suis restée mariée comme elle durant trois semaines. Cette fille a eu la chance de trouver un tribunal qui puisse l'entendre. Elle est arrivée aussi à une époque où il y a plein d'organismes qui combattent pour les droits de l'homme et de l'enfant. Une avocate l'a soutenue. Elle a ramené un juge chez elle. Le monde entier a entendu parler d'elle via les médias. Pas seulement locaux mais internationaux. Les chaînes télé comme CNN se sont déplacées pour la voir. Son affaire a été beaucoup médiatisée. Quand j'ai entendu parler d'elle, j'ai voulu aller la rencontrer pour la féliciter pour son courage et la pousser à aller à l'école car la seule chose qui m'a sauvée c'est l'école. C'est la seule arme qui peut aider une petite fille. Je l'ai inscrite à l'école. Un jour j'ai entendu parler d'une Française qui voulait réaliser un film sur elle. J'avais déjà traité ce sujet dans plusieurs de mes documentaires. Je n'avais pas l'intention d'en faire une fiction. Pour moi, ce n'était pas possible que cette Française vienne faire un film sur ce sujet. Elle ne connaissait pas du tout le Yémen, ni la culture arabe. Pour moi fatalement, ça marquera quelque chose car ce sera un regard extérieur. Je me suis rapprochée de l'éditeur et j'ai demandé les droits du livre et là, il m'a annoncé qu'il y avait déjà quelqu'un sur le coup, mais l'accord n'avait pas été encore signé. On m'a proposé de faire le film ensemble. Cette réalisatrice avait Guamont Pathé derrière elle. Elle a de l'argent et elle est très connue en France. On s'est rencontrées et je lui ai proposé d'être plutôt la productrice et moi la réalisatrice, mais elle a refusé. Je n'avais jamais réalisé de long métrage fiction contrairement à elle. J'ai refusé qu'on le réalise ensemble, car au final, comme c'est son argent nous savons très bien que ce sera son nom qui sera porté au générique. Je suis retournée chez Michel Laffont, l'éditeur du livre. Je leur ai dit, si voulez gagner de l'argent allez-y avec elle, mais moi je vous rapporterai la vérité et l'authenticité de cette histoire et le reflet de cette société. Finalement, ils ont accepté à condition que je trouve un producteur français. J'avais seulement deux semaines. C'était le mois d'août. C'est la période des vacances en France... Par hasard j'ai trouvé une personne qui était intéressée par le sujet. Cela a pris quatre ans pour trouver les financements. J'étais désespérée. Au final, une amie d'origine yéménite m'a donné cet argent et je l'ai complété par mes propres économies. J'ai pu réaliser ce film après une bataille de 4 ans et ce n'était pas facile du tout.



Tourner au Yémen c'était comment?

C'est un autre combat qu'on doit mener à l'intérieur du Yémen. C'était vraiment un cauchemar. D'abord, je n'ai même pas demandé l'autorisation de tournage. Je ne voulais pas que les gens parlent. Il fallait que je sois très discrète car c'est un sujet quand même assez sensible. Beaucoup de gens font en sorte d'ignorer qu'on a ça et te collent une mauvaise réputation. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas le changement. Il y a aussi les extrémistes, fondamentalistes qui s'opposent à ce qu'il y ait une loi empêchant le mariage des filles mineures. En plus de cela, le problème de logistique. On n'avait pas de matériel au Yémen, il faut ramener tout de l'extérieur et quand on y arrive on doit faire face à de nouveaux problèmes, dont l'électricité. En plus de ça, on nous a volé notre générateur. On a dû négocier avec les voleurs pour le récupérer. Après il faut ramener le diesel au marché noir. La route était tellement difficile à arpenter, qu'on a cassé deux camions. J'ai choisi des villages un peu loin avec tous les risques que cela pouvait encourir. Le tournage a duré un mois et demi.



Qu'en est-il de la diffusion du film au Yémen?

Je voulais que le film soit regardé au Yémen. Mais en 2015 il y avait la guerre. Les Yéménites ont entendu parler du film quand il a reçu le Premier Prix au festival de Dubaï et ont réussi même à le pirater et le voir. Des ONG ont même organisé des projections de mon film sans m'y inviter ou demander mon autorisation. Mais ce n'est pas grave. Le but étant justement de sensibiliser les gens à travers mon film, et susciter le changement au niveau des mentalités. Que les gens s'y intéressent. Je suis contente que les Yéménites malgré leur pauvreté aient pu acheter le Dvd même piraté et vu le film chez eux.



Vous avez déclaré qu'une partie des Yéménites vous accuse de porter une image négative de votre pays...

Ceux qui disent ça sont des gens qui habitent à l'étranger. J'ai trouvé ça choquant. Les Yéménites qui habitent là-bas, les gens simples trouvaient que ça renvoyait une image juste de leurs pays et traditions. Certains intellectuels qui habitent en dehors du Yémen pensaient comme ça. C'est ça qui est vraiment paradoxal. C'est intéressant de voir comment certaines classes sociales regardent leur pays car elles vivent dans leurs bulles et le luxe. Aujourd'hui encore 52% des filles sont forcées de se marier avant 18 ans et 14% avant 14 ans. Ce sont les statistiques de l'Unicef.



Un mot sur votre présence à Hassi Messaoud.

J'aurai aimé que le public de Hassi Messaoud vienne voir le film. Mais j'étais contente de venir ici. On a besoin de montrer nos films dans des régions reculées. Hassi Messaoud me rappelle certaines régions du Yémen dans le désert.

J'aurai même aimé montrer mon film au Yémen dans des villages. Ici j'ai vu que les spectateurs sont plus des hommes que des femmes.



Ça a l'air ridicule de parler des Oscars dans un pays qui souffre déjà du manque de salles et où l'industrie cinématographique n'existe pas. Votre film a été quand même présélectionné aux Oscars. Vous attendiez-vous à cette distinction?

C'est vrai que c'est le premier film réalisé au Yémen qui atteint la présélection aux Oscars mais je ne savais pas qu'il fallait faire après de la promotion. J'ai compris cela grâce à l'intervention de Lotfi Bouchouchi. J'ai compris que ce n'était pas gagné. Il faut dépenser presque le même budget du film...



La coproduction arabe vous en pensez quoi?

On voit bien qu'il existe des pays qui ont des moyens et d'autres comme le nôtre n'ont pas de moyens. L'Arabie saoudite a beaucoup d'argent, mais n'a pas de cinéma, mais elle a des tentatives avec des réalisateurs qui veulent faire des films; tout comme chez nous et comme les films coûtent cher ce n'est pas évident de faire ça. Mais la coproduction peut aider les jeunes réalisateurs à faire des films. Le Qatar donne de l'argent soit aux réalisateurs très connus soit aux films étrangers. Moi le Qatar a refusé de m'aider financièrement. Le festival de Dubaï donne pour la post-production. Si chaque pays donne quelque chose on peut arriver à faire de bons films selon les normes internationales. Cela m'a touchée que les hommes d'affaires algériens veulent aider. C'est déjà un espoir. Car c'est rare. C'est déjà un bon point en avant. On verra à l'avenir, déjà pour les Algériens. Vous avez des réalisateurs formidables, vous avez dépassé les frontières. On entend parler de vous et si des films sont produits par des hommes d'affaires, c'est très bien aussi.