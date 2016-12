L'ONDA OUVRE UN BUREAU D'INFORMATION À L'OREF El Foukr R'assembly en concert à Ibn Zeydoun

Par O. HIND -

Un projet musical et son aboutissement

La salle de spectacle de Riadh El Feth va assurément trembler ce soir au son du métissage afro-maghrébin et autres rythmes du monde, en sus des guests stars des USA.

Dans le cadre de sa politique de rapprochement vers les artistes et créateurs d'oeu- vres, l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins inaugure son nouveau bureau de documentation et d'informations au complexe Riadh El Feth au niveau 108 aujourd'hui, 28 décembre 2016. Cette structure, nous informe-t-on dans un communiqué «aura à assurer une meilleure proximité de l'Onda vis-à-vis de ses adhérents en matière de gestion et surtout un meilleur accès aux informations», et de souligner encore: «Dans cette optique, l'Onda souhaite orienter cet événement sur son rôle de promotion et d'aide aux projets culturels, tel qu'il est défini à l'article 4 de l'annexe au décret exécutif 05/356 du 21/09/2005 portant ses statuts. Aussi, l'Onda a choisi pour lancer son opération un groupe qui a fait parler de lui ces derniers mois, même si discrètement, mais efficacement. Ce projet a été porté par des jeunes talents algériens, mais pas seulement et c'est là ou réside l'originalité de cette formation internationale des plus originales aux couleurs de l'Afrique.»

Le choix s'est donc porté sur El Foukr R'assembly, l'histoire d'un projet audiovisuel et musical dont les rythmes sont le mariage de toutes les musiques africaines, une troupe multinationale africaine fondée par des artistes algériens qui ont traversé l'Afrique du Nord et le Sahel à la recherche de rencontres artistiques spontanées dans les coins les plus reculés du Sahara.

Les membres d' El Foukr R'assembly ont vécu des expériences extraordinaires basées sur le partage et l'échange, qui ont connu leurs débuts en 2014 à travers une série de workshops et résidences. L'Onda a décidé de faire profiter d'autres artistes algériens de cette expérience en organisant une résidence de création du 25 au 27 décembre au niveau du complexe Riadh el Feth autour des membres d' El Foukr R'assembly. Ce workshop qui n'a pas désempli cette semaine avait pour but d'ouvrir la voie à d'autres initiatives et à encourager ce type de démarche qui a pu aboutir pour el Foukr à la réalisation d'un film documentaire et à deux albums dont l'un est disponible sur le marché international depuis le 28 octobre 2016. Cette résidence se clôturera aujourd'hui, avec l'inauguration du bureau de documentation et d'information de l'Onda par un concert qui aura lieu ce soir à 18h à la salle Ibn Zeydoun avec El Foukr R'assembly ainsi que tous les participants au workshop. Pour rappel, El Foukr R'assembly est une formation issue de l'Algérie, le Ghana et le Burkina Faso. Elle se produira ce soir en show exclusif pour la dernière date de sa 1ère tournée DZ. Alors n'hésitez pas à y aller! Le spectacle se fera en trois parties avec deux invités algériens et deux autres Américains. La soirée sera bien éclectique et vous promet plein de surprises. En première partie c'est le rappeur engagé Moumen officiel de Constantine qui ouvrira le bal. Il sera accompagné d'une vocaliste polyvalente Lamia Oulmi d'Alger. Suivra après Colter Harper & Alfred Steele alias Lkhd de New York/New Jersey/Pennsylvanie qui interpréteront des morceaux dans le style jazz et funk. Le clou de la soirée sera assuré bien sûr par le groupe El Foukr R'assembly. Cet événement conclura trois jours de workshop en partenariat entre Afreekyama Collective - label et prod derrière El Foukr R'assembly - et Office national des droits d'auteur et droits voisins qui a accompagné l'atelier ainsi que le concert «dans l'optique de promotion aux initiatives continentales indépendantes qui visent un vrai dynamisme entre les artistes algériens et les acteurs en Afrique sub-saharienne.» Il sera aussi marqué par la projection d'un film documentaire. Une soirée bien riche en perspective. A ne pas rater donc sous aucun prétexte!