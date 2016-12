IL SORTIRA UN NOUVEL ALBUM POUR SES 50 ANS DE CARRIÈRE Le printemps d'Aït Menguellet

Par Kamel BOUDJADI -

Lounis Aït Menguellet est connu pour ses textes d'une profonde réflexion sur toutes les questions qui agitent la société.

Il interviendra vers le printemps de l'année 2017. Aït Menguellet sortira donc un album au grand bonheur de la chanson algérienne en général et en particulier kabyle. C'est l'artiste lui-même qui vient de l'annoncer sur Radio Tizi Ouzou qui lui consacrait le dernier numéro de son émission Forum animée par le chevronné Arezki Azzouz qui est aussi directeur de la station. Des chercheurs et enseignants de l'université de Tizi Ouzou ont également intervenu dans l'émission. L'album, déjà très attendu, sortira donc pour couronner un demi-siècle d'une vie consacrée à la chanson et à la culture amazighes.

Sans donner plus de détails sur le contenu de sa prochaine oeuvre, Lounis Aït Menguellet est connu pour ses textes d'une profondeur de réflexion sur toutes les questions qui agitent la société, le monde et l'intérieur de l'individu. Son public attend donc avec impatience la sortie de cet album. Chose inouïe chez ce grand artiste: il arrive à briser toutes les barrières et les frontières qui séparent les générations.

Notons également que la sortie de l'album viendra conclure 50 années de composition et d'écriture poétique qui ont marqué le monde artistique. D'ailleurs, l'artiste fêtera, dans quelques jours, ces 50 années, avec un grand gala au Zénith de Paris, le 15 janvier prochain.

Ce grand personnage sera aussi honoré, pour la même occasion, à Tizi Ouzou. C'est l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou qui abritera un Colloque international du 6 au 9 mars prochain.

La manifestation littéraire et culturelle sera organisée par le laboratoire aménagement et enseignement de la langue amazighe, du département des lettres et des langues. Les organisateurs ont choisi de la placer sous le thème: Aït Menguellet, 50 ans de carrière, regards croisés sur le capital d'une oeuvre linguistique littéraire et culturelle.

Lounis a débuté sa carrière à la fin des années 1960. Une longue carrière marquée par des souvenirs, bons et mauvais. Aït Menguellet raconte volontiers ces souvenirs qui l'ont marqué. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait lors de l'émission Forum de Radio Tizi Ouzou. L'artiste s'est remémoré la première fois où il a chanté devant un public. Ce fut d'abord, à Rouiba, dans une fête de mariage. Devant le public, au sens large du terme, Aït Menguellet s'en souvient comme si c'était juste hier. C'était dans la ville côtière de Tigzirt lors d'une fête.

Puis ce fut le début d'un long chemin, d'un périple vers un monde qui se laisse petit à petit découvrir au rythme des vers et des poèmes. Aït Menguellet touchera à toutes les thématiques.

L'âme humaine se découvrira au fil des poèmes. Le poète ne fera que les transmettre dans des mélodies sublimes et une voix qui caresse les âmes de ceux qui les écoutent. L'amour, la jeunesse, la solitude, les espérances désenchantées et les amours mélancoliques seront des sujets qui marqueront les premières années de sa carrière.

Aït Menguellet composera aussi, durant cette période sur d'autres thèmes mais les générations de jeunes de cette époque-là s'attacheront davantage à ces thématiques comme à un vent de libération. Comme la lumière lunaire, un autre versant de sa poésie se laissera découvrir en s'exposant à la lumière. L'engagement pour la liberté d'expression, la liberté surtout de parler sa langue maternelle. En fait, Aït Menguellet, ne s'est jamais laissé emprisonner par une quelconque chaîne. Ni les tabous d'une société encore attachée aux atavismes millénaires ni un pouvoir en place alors refusant tout écart de son dogme. Calme, sans faire de bruit mais libre à ne point se laisser faire et surtout résolu à exprimer ses idées, Lounis composera pour la liberté de conscience, de faire de la politique, de parler sa langue mais surtout la liberté de laisser parler les ancêtres, en toute liberté.

D'ailleurs, sa poésie est un gisement de vocables d'une langue kabyle parlée comme les anciens.

Notons aussi que l'oeuvre de Lounis Aït Menguellet suscite l'intérêt de plus en plus grandissant de chercheurs en littérature et en linguistique.

Des travaux de recherches de tous les paliers de l'enseignement supérieur ont été réalisés d'ailleurs en plus des traductions de son oeuvre richissime. Lors de l'émission de jeudi sur Radio Tizi Ouzou, le public aura ainsi découvert qu'un travail de traduction de ses poèmes de tamazight vers l'anglais est actuellement en cours.

Enfin, l'annonce de la sortie de cet album de Lounis Aït Menguellet fait à Radio Tizi Ouzou est perçue par le public comme un cadeau de fin d'année. Une note d'espoir pour un monde littéraire et culturel.