L'ONDA MET LE PAQUET El Fukr R'assembly ou le métissage des talents

Par O. HIND -

Un melting pot de sonorité réussi

60 millions de centimes seront répartis au profit de 2669 bénéficiaires et ce, principalement aux artistes interprètes lors de la soirée qui aura lieu le 5 janvier prochain au Palais de la culture en présence de Khaled, cheb Mami ou encore Idir...

La salle Ibn Zeydoun a vibré mercredi dernier au son de la world music du groupe El Fukr R'assembly née d'un long projet culturel. Le groupe s'est produit avec sa formule actuelle avec six musiciens algériens issus de différentes régions dont Constantine, un griot burkinabé et un maître de percussion ghanéen qui a mis le feu à la salle. Deux invités de l'autre rive de l'Atlantique étaient présents à cette occasion, Color Harper, un musicologue et musicien jazz issu de New York et porteur de projets artistiques à Pittsburgh et Langston kelly (aka Lkhd), saxophoniste issu de Nwy Jersey et artistiquement actif dans l'Etat de Pennsylvanie où il s'est produit avec plusieurs formations. L'Onda qui a décidé de faire profiter d'autres artistes algériens de cette expérience a organisé une résidence de création du 25 au 27 décembre derniers au niveau du complexe de Riad El Feth autour des membres du groupe. D'ailleurs, le concert a débuté avec le rappeur engagé Moumen officiel de Constantine. Il était aussi accompagné d'une vocaliste polyvalente Lamia Oulmi d'Alger. Le concert a mis en exergue un savant mélange de sonorités entre des airs arabo-orientaux comme le malouf par exemple, le funk, le rnb, le jazz mais aussi les sons africains et latino dans une certaine harmonie. Le son du balafon nous entraînera carrément vers des contrées lointaines des plus chaudes. La voix soul de l'artiste américain était tout simplement divine. Pour rappel, le groupe dont le mot d'ordre est l'échange et le partage des cultures a connu ses débuts en 2014 à travers une série de workshop et résidences avec des musiciens haussa et touareg issus de l'Algérie et du Niger, avant de s'envoler en 2015 pour le Ghana puis en 2016 pour les USA. L'Onda qui milite pour l'encouragement et le soutien des jeunes talents a choisi ce groupe pour faire montre encore plus de sa mission d'aide aux projets culturels. C'est dans cette optique et à cette occasion que l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins a choisi d'inaugurer mercredi son nouveau bureau de documentation et d'information et ce à Riadh El feth, même. Un espace inauguré par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi qui s'est félicité de la présence de cet acquis qui devra s'approcher davantage des jeunes artistes et les inviter à se rapprocher de ses bureaux. Aussi, lors d'un point de presse animé par M. Bencheikh directeur de l'Onda, celui -ci a annoncé la tenue le 5 janvier prochain au Palais de la culture à partir de 18h d'un évènement spécial qui sera organisé en faveur des artistes algériens. Des artistes seront honorés à cet effet dont Hasna Becharia et autres tandis qu'un hommage sera rendu aux artistes disparus notamment Amar Zahi et feu Tahar Fergani. Des coffrets ont été édités en urgence à cette occasion et seront distribués. Cette manifestation sera aussi surtout l'occasion de payer les redevances aux artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes. 60 millions de centimes seront répartis à raison au profit de 2669 bénéficiaires. Seront présents à cette occasion cheikh Blaoui Houari d'Oran, Nobli Fadel, et on cite même les noms du king Khaled et cheb Mami.Le directeur de l'Onda a aussi annoncé la tenue prochaine de deux jours de formation au profit des journalistes consacrées exclusivement à l'activité de l'Onda. M.Bencheikh a invité aussi les artistes à se rapprocher de son bureau de Riadh El Feth pour s'inscrire, retirer sa carte ou tout bonnement pour s'informer. Ce bureau est mis à disposition des étudiants désirant connaître des textes et réglementations de l'Onda. Il fera remarquer aussi qu'un nouveau siège de l'Onda sera bientôt ouvert à Didouche Mourad fin mars. Ce bureau, a-t-il insisté également, est destiné à recevoir les projets culturels des artistes amateurs, associations et autres. Une agence régionale de l'Onda ouvrira bientôt ses portes à Béchar. Evoquant YouTube, M.Bencheikh dira que l'Algérie a été le premier pays en Afrique à avoir signé pour la restitution des droits des oeuvres et notamment avec le titre Ya rayeh de Dahmane El Harrachi. Il s'agit par là de prélever une part sur la pub qui passe avant le passage de la chanson. «Ce sont des quotes-parts de pub sur les artistes algériens lorsqu'il y a des pub annexés à des oeuvre algériennes». M.Bencheikh s'est félicité du travail que fait l'Onda en affirmant que l'Algérie a atteint un niveau appréciable en termes de rémunération des artistes. «C'est un vrai combat, d'ailleurs le fils de Hasni sera parmi nous le 5 janvier pour recevoir les droits de son père. Les chaînes télés par exemple n'ont pas le droit d'exploiter ses oeuvres gratuitement. Certaines chaînes télés volent les artistes. Il faut que ces gens s'acquittent des droits d'auteurs car c'est honteux!» s'est-il écrié, en faisant référence à la chaîne Ennahar notamment. Un travail ardu et de longue haleine dont le directeur de l'Onda en a bien conscience mais ne perd pas espoir pour le mener de bout en bout.