JOURNÉES DU RIRE ET DU MONOLOGUE DE TISSEMSILT Forte affluence

Les troisièmes Journées du rire et du monologue, clôturées samedi à la Maison de la culture «Mouloud Kacim Naït Belkacem» de Tissemsilt, ont drainé plus de 4 000 spectateurs, a-t-on appris du commissaire de cette manifestation culturelle. En marge de la cérémonie de clôture de cette manifestation, Mohamed Dahel a indiqué que les établissements culturels qui ont abrité des activités dans le cadre de cet événement, ont enregistré une forte affluence, surtout des enfants, soit une moyenne de 500 à 800 spectateurs par spectacle.D'intenses démarches sont déployées par la direction de wilaya de la culture pour officialiser les Journées du rire et du monologue comme manifestation nationale lors de la 4ème édition prévue l'année prochaine, partant de la grande affluence sur les représentations et la présence des noms célèbres de la chanson et de la comédie, a indiqué la même source.