SKIKDA Création de la Fondation Malek Chebel pour la culture et la connaissance

«Il était parmi les plus farouches défenseurs du dialogue entre les civilisations et les religions»

Selon Michael Chebel, cette Fondation «avancera sur les traces de ce philosophe et penseur» et oeuvrera à «introduire son legs intellectuel à l'Unesco».

La Fondation Malek Chebel (1953-2016) pour la culture et la connaissance a été créée mercredi dernier à Skikda par le fils du défunt penseur auteur de L'Islam des lumières en marge de la commémoration du 40e jour de son décès.

Le président de la fondation a également affirmé que cette institution encouragera les universités à prendre en considération l'oeuvre de son père, notamment sa réflexion autour de L'Islam des lumières, mais aussi l'apport de ses livres et ses manuscrits.

L'autre objectif de la fondation, a précisé Michael Chebel, est d'oeuvrer à traduire les oeuvres de cet anthropologue et écrire sa biographie, principalement la période de son enfance, passée à Skikda sa ville natale, en plus de l'organisation d'un séminaire international autour de l'oeuvre de Malek Chebel et son message universel.

Né le 23 avril 1953 à Skikda, Malek Chebel est détenteur d'un diplôme en anthropologie (étude des religions) qu'il décrochera à l'université d'Alger, avant de partir en France pour y poursuivre ses études à la Sorbonne pour devenir docteur en anthropologie, sciences politiques et psychanalyse.

Selon son fils Michael, Malek Chebel, décédé le 12 novembre 2016 à l'âge de 63 ans dans un hôpital parisien, était parmi les plus farouches défenseurs du dialogue entre les civilisations et les religions, plaidant pour la modernisation de la pensée islamique. Malek Chebel a publié environ 40 ouvrages en français et en anglais, dont Le corps en Islam en 1984, Formation de l'identité politique en 1986, L'imaginaire arabo-musulman en 1993, Le Coran raconté aux enfants en 2006, ainsi que Dictionnaire amoureux de l'Algérie en 2012.

La famille de Malek Chebel a été honorée par l'Union nationale des écrivains algériens au cours des festivités de commémoration du 40e jour de sa disparition qui ont vu la présence de plusieurs figures du monde de la culture ainsi que des proches du défunt.