MAMA La bande dessinée algérienne s'expose

Le Musée d'art moderne d'Alger (Mama) accueille une exposition de bande dessinée algérienne, en particulier le manga portée par ZLink, maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée, le manga et la culture vidéo-ludique en Algérie.

Mettant en avant des planches de BD publiées ainsi que des numéros du magazine spécialisé Laabstore, l'exposition revient sur près de 10 ans de la culture manga «made in DZ», révue jusqu'au 30 mars 2017, elle permettra aux otakus de redécouvrir avec nostalgie leur percée dans le paysage culturel algérien.

Prix du ticket: 200 DA. Adresse: rue Larbi Ben M'hidi, non loin de la cinémathèque d'Alger.