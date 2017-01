MARCHÉ DES TRANSFERTS Mourinho: l'homme qui a dépensé 1 milliard

Le mercato d'hiver s'est ouvert dimanche dernier et plusieurs gros clubs pourraient passer à l'action. Certains entraîneurs sont plus dépensiers que d'autres. Le roi toutes catégories depuis 10 ans se nomme José Mourinho.

Fraîchement nommé sur le banc de Manchester United l'été dernier, José Mourinho a été à l'origine de l'arrivée de Paul Pogba pour la modique somme de 120 millions d'euros, soit le transfert le plus cher de l'histoire du football. L'entraîneur portugais a complété son marché estival par les recrutements d'Henrikh Mkhitaryan et d'Eric Bailly, respectivement pour 42 et 38 millions d'euros. Une enveloppe de près de 200 millions d'euros, pour un été seulement.

Le Special One est un habitué des transferts retentissants. Depuis juin 2006, il est le technicien qui a le plus dépensé pour acheter des joueurs, et le total de ses emplettes donne le vertige: 990,65 millions d'euros (pour 60 joueurs), selon le site spécialisé Transfermarkt. Si cet hiver, Manchester United achète pour plus de dix millions d'euros, il dépassera ainsi la barre symbolique et invraisemblable du milliard d'euros. Parmi les autres transferts extrêmement coûteux réalisés par Mourinho, les arrivées de Chevtchenko (43,3 M euros), Costa (38 M euros), Willian (35,5M euros) ou Fabregas (33M euros) à Chelsea, et celles de Di Maria (33M euros), Modric (30 M euros) ou Coentrao (30M euros) au Real Madrid. Derrière Mourinho, l'entraîneur le plus dépensier est l'Italien Carlo Ancelotti qui, depuis 2006, a misé 836,05 millions d'euros pour acheter 47 joueurs à l'AC Milan, à Chelsea, au PSG, au Real Madrid et au Bayern Munich.

Le Chilien Manuel Pellegrini complète le podium, avec 832,95 millions d'euros dilapidés pour les achats de 55 joueurs depuis 2006, sur les bancs de Villarreal, Malaga mais surtout du Real Madrid et de Manchester City. Parmi les arrivées très coûteuses sous sa direction, celles de Cristiano Ronaldo (94 M euros), Kaka (65 M euros), Xabi Alonso (35,4M euros) et Karim Benzema (35M euros) au Real Madrid, et celles de Kevin De Bruyne (74M euros), Raheem Sterling (62,5M euros) et Nicolas Otamendi (44,6M euros) à Manchester City. Un technicien français se glisse parmi le top 10: Arsène Wenger, en poste à Arsenal. L'Alsacien a dépensé 550,81 millions d'euros sur les différents mercato depuis 2006. Pas mal pour un entraîneur réputé frileux sur le marché des transferts. Mesut Özil (47M euros), Granit Xhaka (45M euros)), Alexis Sanchez (42,5M euros)) et Shkodran Mustafi (41M euros) sont les quatre transferts les plus chers réalisés sous Wenger, qui a acheté 50 joueurs au total depuis 2006.