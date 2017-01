SALON DE L'ARTISANAT À CONSTANTINE Un public nombreux à la "Main d'or"

La 9ème édition du Salon national de l'artisanat, «la main d'or», inaugurée ce week-end au Palais de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa de Constantine attire un public nombreux.

Plusieurs objets en céramique, de diverses dimensions se vendent à l'instar des tasses, pots, coupes, vases, rosiers, sucriers, veilleuses, porte-stylos bien ciselés et aux reliefs variés ne laissent pas indifférents les visiteurs venus découvrir le patrimoine ancestral inspiré du terroir culturel des quatre wilayas participant à ce salon organisé par l'association «El Baha» de l'artisanat et des arts populaires avec la collaboration de la direction de la culture.

Les 30 artisans présents à ce salon venus des wilayas d'Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et de la ville hôte proposent également toute une variété des produits artisanaux, les habits traditionnels notamment présentés dans une ambiance des plus conviviales.

«C'est une réelle opportunité aussi bien pour les citoyens de la wilaya de connaître les différentes facettes de cet art ancestral, particulièrement des métiers en voie de disparition, que pour les artisans eux-mêmes pour se rencontrer, échanger leurs expériences et affirmer et enrichir leur art, a considéré Saber Mehaya, le président de cette association.

La rencontre qui s'étalera jusqu'à jeudi, a aussi pour objectif de jeter la lumière sur le patrimoine local et sa promotion, parallèlement à la réhabilitation du secteur touristique et du cachet artisanal typique aussi bien de la région de Constantine que d'autres wilayas du pays, a précisé le responsable.

Le Salon se veut également une occasion pour inciter les jeunes à investir dans l'artisanat et à améliorer la qualité du produit artisanal tout en préservant le cachet patrimonial de ces wilayas, a-t-il ajouté.

M.Mehaya a souligné, dans ce contexte, l'importance de sauvegarder, de promouvoir et de valoriser le patrimoine artisanal au profit des générations futures».