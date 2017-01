IFA Et maintenant, on va où à l'affiche

Après le succès critique et populaire de «Caramel», sa première réalisation où elle tient le rôle-titre, Nadine Labaki revient avec une nouvelle production en 2011, récompensée au Festival du film arabe d'Oran.

Comme dans son premier film, Labaki choisit de montrer un groupe de femmes «de toutes religions» et «leur détermination sans faille à protéger leurs familles et leur village des menaces extérieures».

Prévue le 9 janvier à 18h à l'Institut français d'Alger, la projection du film Et maintenant on va où? est gratuite et sur entrée libre, sans réservation.