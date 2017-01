MUSIQUE ANDALOUSE Lila Borsali en concert

La musicienne d'andalou et de hawzi, Lila Borsali, sera en tournée en France en janvier 2017 afin de présenter son nouveau spectacle: «Il était une fois à Grenade.»

Après un concert à Alger qui se déroulera le 19 janvier à 19h à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth), la chanteuse s'envolera pour la France où elle donnera trois représentations dans deux villes: Paris et Montpellier.

La ville du Midi sera la première à accueillir l'artiste et ce, dans le cadre du festival Al Andalus, dimanche 22 janvier. Lila Borsali se produira pour l'occasion au niveau de la salle pétrarque (2, rue Pétrarque, non loin de la cathédrale St-Pierre).

Moins d'une semaine après, c'est Paris qui profitera de Lila Borsali au niveau du Centre culturel algérien, vendredi 27 janvier à 20h30. Autre ville francilienne, Saint-Denis, accueillera le spectacle le 29 janvier à 15h à la salle de la Bourse du travail.

Notez que le prix d'accès aux trois représentations françaises a été fixée à 15 euros. Et il vous suffira de 500 DA pour accéder au concert d'Alger.