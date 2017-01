FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE À ORAN Huit représentations en lice pour le "prix El Kassimi"

Huit représentations théâtrales de plusieurs pays arabes sont en lice pour le prix «El Kassimi» à la 9ème édition du Festival du théâtre arabe abritée par Oran et Mostaganem du 7 au 17 janvier en cours, a-t-on appris mercredi dernier du secrétaire général de l'instance arabe du théâtre. Animant une conférence de presse, à Oran, en compagnie du directeur général de l'Office national de la culture et de l'information, Lakhdar Benturki, et le wali d'Oran, Abdelghani Zaâlane, Ismail Abdallah a indiqué que 33 représentations dont huit en compétition officielle prendront part à cet événement culturel important à Oran et Mostaganem, après Le Caire (2009), Tunis (2010), Beyrouth (2011), Amman (2012), Doha (2013), Sharjah (2014), Rabat (2015) et Koweit (2016). Trois représentations algériennes participeront à ce festival dont l'opérette «Hizia» regroupant une interprétation théâtrale et musicale, écrite par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l'épopée «El Djazair, rihlat hob» (Algérie, un voyage d'amour) du regretté moudjahid Omar El Bernaoui, en clôture.

Le secrétaire général de l'instance arabe du théâtre a souligné que la 9ème édition du festival est «remarquable» car elle aura lieu dans un pays où le théâtre compte des militants et des martyrs, à l'instar de Abdelkader Alloula, Azzeddine Medjoubi et Ould Abderrahmane Kaki.

Cette édition est ainsi baptisée au nom d'un des chouhada du théâtre algérien, Azzeddine Medjoubi, en reconnaissance aux combats des dramaturges, de leurs sacrifices et du rôle joué par le 4ème art dans le changement et l'instauration d'un climat de liberté, a-t-il ajouté.

Le festival honorera des membres de la troupe artistique du Front de Libération nationale (FLN), fondée par le dramaturge algérien, Mustapha Kateb, en 1958 en tant que messager artistique de la glorieuse révolution du peuple algérien et dont 15 artistes, femmes et hommes, sont en vie. Cette édition sera marquée par un prolongement de la durée du festival à 10 au lieu de six jours, eu égard à la richesse du programme élaboré prévoyant 11 ateliers dont quatre sur les expériences théâtrales dans des pays arabes et un pour les lectures critiques des représentations.

Ce festival verra la participation de 550 artistes d'Algérie et du Monde arabe dont 267 participants aux pièces de théâtre, 120 au congrès programmé à cette occasion, 70 aux ateliers et conférences critiques et au jury.

Le congrès, placé sous le slogan «transit vers l'avenir entre le leadership et rupture cognitive», traitera de deux conférences pratiques revisitant les chouhada du théâtre algérien, Azzeddine Medjoubi et Abdelkader Alloula, en plus d'un débat scientifique sur le texte théâtral arabe entre Maroun Ennekkache et Brahim Daninous.

Des pièces de théâtre, retenues pour ce festival, seront présentées dans différentes wilayas de l'ouest du pays dont Relizane, Saïda, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Mascara et Aïn Témouchent.