DES ARTISTES INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS ALGÉRIENS RÉCOMPENSÉS L'Onda honore ses artistes

Ezzahi, fergani et attallah nous ont quittés cette année

En présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, une cérémonie de répartition des droits voisins des artistes interprètes et producteurs algériens a eu lieu jeudi soir au Palais de la culture. Moufdi-Zakria organisée par le ministère de la Culture. A cette occasion, l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins a procédé au versement de 600 millions de dinars (60 milliards de centimes) au profit de 2669 bénéficiaires dont 140 ayants droit, d'artistes décédés. Un hommage a été rendu aux doyens de la musique algérienne décédés récemment, en l'occurrence El hadj Mohamed Tahar Fergani, Amar Ezzahi, Khaloui Lounès et l'auteur-comédien Benbouzid Ahmed dit Cheikh Atallah tout comme cheb Hasni. Cette cérémonie pour info, s'est déroulée en présence d'un large panel de ministres. C'est le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui a remis les trophées aux artistes. Aussi, d'autres figures emblématiques de la musique et de la comédie ont été honorées durant cette soirée parmi lesquelles El hadj Blaoui Houari, El hadj Dersouni Mohamed, Badi Lala de Béchar, Hasna Becharia de Béchar également, Noubli Fadel, Farida Saboundji, Chafia Boudrâa etc. Il est à noter que cette répartition des droits 2015 concerne exclusivement les titulaires de droits voisins. Les titulaires de droit d'auteurs ont reçu quant à eux leurs droits d'auteurs au mois de juillet. Comme nous le souligne encore une fois, M.Bencheikh, directeur de l'Onda. «C'est une cérémonie qui concerne la rétribution des droits voisins. Les droits d'auteurs ont été distribués au mois de juillet dernier. Aujourd'hui, c'est la répartition des artistes interprètes, donc ceux qui ne créent pas, mais exécutent. Cela se fait en fonction des déclarations des noms qu'avancent les groupes par exemple le groupe Dey déclare tous les titres au nom de tout le groupe. Les répartitions sont égales pour tout le groupe. Freeklane déclare les titres sous un nom ou deux maximum. Donc aujourd'hui c'est destiné uniquement aux interprètes et pas aux auteurs. L'argent provient des diffusions à la radio, à la télé également des spectacles, les festivals, c'est un peu la rémunération équitable de toutes les exploitations des oeuvres dans des espaces communs, pas dans la reproduction ou la vente de CD. C'est l'argent que nous avons collecté que nous partageons. Pour 2015, nous avons plus de 60 milliards de centimes qui sont distribués. Nous avons des artistes qui ont eu jusqu'à six millions de dinars, c'est important de le savoir. Certains producteurs aussi ont eu 20 millions de dinars. Ce sont des chiffres qui sont très encourageants pour ceux qui réinvestissent cet argent. L'objectif derrière cette manifestation c'est de lancer un appel aux jeunes générations qui n'ont pas encore rejoint l'Onda pour qu'ils viennent adhérer à l'Onda, et déclarent leurs prestations, et comme ça ils pourront bénéficier de leurs droits sur l'année 2016/2017.». Ces répartitions de droits proviennent essentiellement des droits à rémunération équitable et des droits à rémunération pour copie privée, dont les redevances ont été collectées par l'Onda auprès des radiodiffuseurs donc et exploitants des prestations artistiques. Un dîner a été organisé par la suite en l'honneur des artistes auquel ont assisté nombreux parmi eux. Notons que cheb Mami présent aussi à cette cérémonie pour recevoir ses redevances n'a pas voulu s'exprimer au micro de la presse.