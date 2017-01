IDIR "J'invite les artistes algériens à me rejoindre.."

Par O. HIND -

«La cérémonie s'est bien déroulée j'espère qu'ils n'ont oublié personne car il existe des artistes qui sont dans la pauvreté depuis longtemps et c'est maintenant qu'on commence à les citer et dire qu'ils existent. C'est une chose excellente que de leur rendre hommage ce soir. Pour animer des concerts en Algérie, c'est moi qui ne veut pas.Parce que si je suis algérien, l'identité et la culture que je présente devraient être algériennes, donc nationale. Elle devrait être officielle aussi sinon je suis moins algérien que les autres. Pour moi, la langue amazighe n'est pas officielle. On te met la langue arabe est la langue d'Etat et le tamazight est ce qui vient en dessus. J'assiste à cette cérémonie parce que j'aime l'Algérie. Je prépare un disque que j'ai fini d'ailleurs avec des artistes français, je citerai Charles Aznavour, Patrick Bruel, Francis Cabrel. Je précise une chose: je n'ai jamais rien demandé, ce sont les autres qui me sollicitent et veulent faire des duos avec moi. Ici en Algérie ça serait bien que je chante avec des rappeurs algériens, mais pas que des rappeurs. J'ai vu qu'il y a des talents ici qui sont incroyables. Le groupe Babylone par exemple est magnifique!»