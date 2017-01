FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE Neuf pièces en compétition

Neuf pièces de théâtre universitaire entreront en compétition dans le cadre de la 9e édition du Festival du théâtre arabe qui se tiendra du 10 au 19 janvier en cours à Oran et Mostaganem, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs. Lors d'une conférence de presse coanimée avec le wali de Mostaganem, Abdelwahid Tammar et le secrétaire général de l'Institut arabe du théâtre, Ismaïl Abdellah, le directeur général de l'Office national de la culture et de l'information (Onci), Lakhdar Bentourkia a précisé que ces troupes théâtrales venues de Sidi Bel Abbès, de Tamanrasset, de Skikda, de Tizi Ouzou, d'Alger, de Mostaganem de Biskra, de Sétif et d'El Oued entreront en lice pour les trois premiers prix du théâtre universitaire. Le théâtre universitaire sera désormais inscrit dans le cadre du festival du théâtre arabe, a indiqué M. Ismaïl Abdellah. Il a rappelé l'existence de plusieurs projets entre son institut et l'Onci dans le cadre d'un accord entre les deux instances. Dix ateliers sont au programme dans le cadre du Festival du théâtre arabe à Mostaganem traitant de différents thèmes en rapport avec le théâtre dont «l'écriture pour les grands», «les concepts de réalisation», «le théâtre et le patrimoine», «le théâtre et les enfants». Par ailleurs, une rencontre sur «la transition vers l'avenir entre leadership et rupture de la connaissance» verra l'organisation de deux conférences, en hommage aux deux martyrs du théâtre algérien, Azeddine Medjoubi et Abdelkader Alloula. 33 oeuvres théâtrales sont à l'affiche de cette manifestation culturelle dont huit en compétition officielle outre l'opérette algérienne «Hiziya», une interprétation théâtrale et musicale écrite par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, et l'odyssée «l'Algérie un voyage d'amour» de l'écrivain décédé Omar Bernaoui qui seront présentées à la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem. 550 artistes algériens et arabes prendront part à cette manifestation.