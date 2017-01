RIAD EL FETH Dam'nco, du jazz pop français,

Le groupe français de jazz pop, Dam'nco, sera en représentation le 26 janvier à Alger à l'initiative de l'Agence Algérienne pour le Rayonnement culturel (Aarc).

Dam'nco, auto-proclamé «nouveau visage survolté du Jazz POP français«, sera en concert le 26 janvier prochain à 19h au niveau de la Salle Ibn Zeydoun (Riad El Feth), pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Le leader Damien Schmitt viendra accompagner de «six des meilleurs musiciens français de jazz» afin de faire connaître la French Touch au-delà des frontières de l'Hexagone.Pour découvrir ce son qui n'est pas sans rappeler celui de Snarky Puppy, vous pouvez vous procurer les tickets à partir du 22 janvier de 10h à 17h au niveau de Dar Abdeltif, et les 24 et 26 janvier au niveau de la salle Ibn Zeydoun aux mêmes heures.Notez que le prix du ticket est fixé à 1000 DA.