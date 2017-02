NOUVELLE OPÉRETTE SUR LES MASSACRES DE SAKIET SIDI YOUCEF Plus de 200 artistes y participent

L'artiste-réalisateur Fouad Rouaïcia a lancé, mardi dernier à la cinémathèque de Souk Ahras, la production d'une opérette intitulée «Melhamet ghinaiyat el-mahaba» réunissant plus de 200 artistes et comédiens.

L'oeuvre qui sera déclinée sous des tableaux successifs où se conjuguent comédie, chant et chorégraphie, aborde les massacres du 8 février 1958 où le sang des Algériens s'était mélangé à celui des Tunisiens de façon chronologique, a indiqué Rouaïcia.L'opérette réunit une troupe musicale formée d'éléments issus de plusieurs groupes et associations musicales de Aïssaoua, de malouf, de chant folklorique algérien et tunisien ainsi que du groupe de rap de la ville, a ajouté le réalisateur qui a cité, entre autres comédiens retenus, Abdelhakim Benkhaled, Tarek Atrousse, Samir Zaâfour, Kamil Tarek, Mohamed Zaârouri, Abdelhamid Hamza, Walid Belahcène et le petit Mohamed Lamine El Warid.

Des figures féminines dont Nesrine Bouras, Narimène Gouasmia et Rabéa Djouamaâ y seront aussi associées, est-il ajouté. L'oeuvre sera présentée à la salle Miloud-Tahri,

le 8 février prochain, en présence des autorités locales et d'artistes algériens et tunisiens, a souligné le réalisateur qui a ajouté que l'association pour la culture et les arts «Hassan El-Hassani», la direction de la culture et la bibliothèque centrale sont les initiateurs de cette oeuvre.

L'opérette d'une durée de 40 minutes est un hymne à la patrie et à l'épique combat du peuple algérien pour le recouvrement de sa souveraineté qui lui a été ravie en 1830, a ajouté le réalisateur qui a mis l'accent sur l'effort du musicien Djamel Yaâlaoui pour adapter avec talent les diverses sonorités folklorique, andalouse et même classique à chaque spectacle.