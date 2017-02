SÉTIF Résidence d'écriture de documentaire en mars

Une résidence d'écriture de film documentaire se déroulera de mars à avril prochain en Algérie, à l'initiative de trois organismes.

Du 18 mars au 1er avril 2017, Docmonde (France), Watania Média (Algérie) et HKE Productions invitent les scénaristes et auteurs en herbe à prendre part à une résidence d'écriture de film documentaire au niveau de Sétif.

6 à 8 auteurs auront ainsi droit à une session de formation de deux semaines, avec diagnostic approfondi de leurs projets afin «d'accompagner l'élaboration d'un véritable scénario documentaire».Pour participer, il vous suffit de télécharger et remplir le dossier d'inscription et de leur envoyer, au plus tard le 23 février 2017, à l'adresse suivante: docmonde@lussasdoc.org.