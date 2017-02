BEAUTÉ CACHÉE À IBN KHALDOUN Temps passé et amour....

Par O. HIND -

Au départ vous vous dites voila un film mélodramatique fait pour les fêtes de fin d'année. Vous n'aurez pas tort... Toutefois, Beauté cachée est un film qui va vous emporter bien loin en vous-mêmes. Il recèle en lui justement cette belle magie des scénarios bien ficelés des plus inattendus. Car si l'on croit que l'histoire est cousue de fil blanc on n'est pas à notre première surprise et le film regorge de rebondissements qu'il distille et dissimule gracieusement de façon si élégante et poétique. Un film qui se reconstruit au final comme un puzzle et ne vous ennuie pas une seconde malgré le trop-plein d'émotion qu'il en dégage. Sirupeux? non, mais juste de quoi vous titiller et chambouler votre esprit. Sorti en décembre dernier, ce film américain de David Frankel a pour héros le charismatique Will Smith que l'on retrouve dans un rôle encore plus surprenant surtout après l'avoir vu dans la peau du grand guerrilleros dans Suicid Squaad. Changement de décors et de jeu de composition. C'est en tendre père de famille inconsolable qu'on le retrouve dans ce long métrage d'une heure 37 mn. Incarnant le rôle d'un publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire, ce dernier va vite sombrer dans la dépression à la suite du décès de sa fillette de six ans. Tout ce à quoi il croyait, va s'effondrer. Et pourtant, toute sa vie il plaida pour que ces trois éléments, à savoir le temps, le passé et l'amour aient une vraie valeur dans notre existence. Pour aller mieux, il va se mettre à écrire à ces trois «valeurs» des lettres qu'il enverra par la poste. S'il n'arrive pas à entrer dans un centre spécialisé pour raconter ses peines, le temps presse et sa société risque la faillite. Son rendement a chuté et la société dans laquelle il détient une bonne partie des parts n'est plus ce qu'elle était. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue et le pousser à faire vendre ses parts...Un stratagème un peu radical, voire diabolique qui le poussera à revenir en arrière et affronter ses peurs et des démons. Bien écrit, le scénario aborde aussi en filigrane par petites touches le drame des personnages qui vont graviter autour de Will Smith. Bien sûr, l'on ne vous racontera pas tout, mais la bande, annonce, elle, va vous donner quelques indices. Si le passé, le temps et l'amour vont s'incarner dans la peau d'entités humaines, le reste n'en sera que plus édifiant et sensationnel. En effet, la structure du récit est tellement bien faite que l'on finit par s'émerveiller à la séquence finale du film et en prendre plein la gueule. D'abord, par le gros plan sur Will Smith dégoulinant de larmes, mais aussi sur cette épilogue qui nous renvoie vers le désir de pousser nos entêtements jusqu'au bout pour se surpasser et aller de l'avant. Beauté cachée est un film à voir absolument. Non seulement vous ne verrez pas le temps passer, mais si vous aimez pleurer devant le grand écran, ce film est fait pour vous. S'émouvoir et se laisser aller à ses sentiments est parfois salvateur et ça peut même soigner votre âme. Beauté cachée est encore à l'affiche de la salle Ibn Khaldoun. Il sera projeté aujourd'hui à partir de 19h puis rebelote le 4 février à 14h et enfin du 6 au 9 février à 19h et ce à raison de 600 DA l'entrée.