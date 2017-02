JOURNÉES CULTURELLES «LE SAHARA INSPIRE» Ouverture à Alger

Les journées culturelles «Le Sahara inspire», mettant en avant la richesse du patrimoine culturel du Grand Sud algérien, ont été inaugurées jeudi au Centre des arts des palais des Raïs (Bastion 23) à Alger. Le programme de ces journées, organisées avec le concours du ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, compte plusieurs expositions de photographies, d'arts plastiques, et d'artisanat en plus de projections, rencontres et conférences. Une exposition sur «L'architecture saharienne», mettant en relief le style architectural des ksour à travers des photos aériennes prises à Kénadsa (Béchar) ou à Témacine (Ouargal), est proposée aux visiteurs par le Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre (Capterre). Les visiteurs sont également invités à découvrir les expositions photo «Escapade dans le parc culturel de l'Ahaggar», élaborée par l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar (Onpca) et la série «Portraits du Sud» du photographe Fouad Bestandji. Le ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat a, pour sa part, installé une exposition de tapis du M'zab de l'artisan Boual Belhadj Ben Brahim ainsi qu'une exposition de bijoux traditionnels de la Française Tonia Marek. Les journées culturelles «Le Sahara inspire», inaugurées par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, se poursuivent jusqu'au 10 février et prévoient la projection du film documentaire «Tassili de l'Immidir, mémoire iconographique» ainsi que des conférences, déclamations poétiques et concert de musique.