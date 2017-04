L'ONDA FAIT TAIRE LA POLÉMIQUE SUR LA CHANSON GHOUMARI "Une chanson algérienne!"

Le Bureau national des droits d'auteur et des droits voisins confirme que la chanson Ghoumari est une chanson algérienne enregistrée dans l'indice mondial du droit d'auteur dont les données figurent sur la base d'information Cisac et portent un numéro global Iswc T0028009586. Ecrite par l'auteur Sharif Moulay Hassan, elle a été enregistrée le 22 novembre 1992. La composition quant à elle relève du patrimoine culturel traditionnel du folklore de l'Algérie du Sud-Ouest telle interprétée par les troupes de «kerkabo». La chanson Ghoumari a été interprétée par de nombreux artistes, dont l' artiste Aisha Lebgaga et la formation Diwane Béchar. Le Bureau national des droits d'auteur et des droits voisins estime que la région de l' Afrique du Nord partage un riche patrimoine en commun, patrimoine dans divers domaines, il est donc parfois difficile de faire la différence ou établir une juste classification. Par conséquent, le support musical devient ainsi un patrimoine commun surtout dans les zones spéciales situées à la frontière entre l'Algérie et les pays voisins. Il convient de noter que l'Algérie est l'un des principaux pays arabes et africain dans le domaine de la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Il est aussi considéré comme le pionnier dans l'enregistrement et la protection des oeuvres intellectuelles dans les normes internationales telles que:.CIsnet et Iswc.