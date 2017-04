A L'INITIATIVE DE L´ASSOCIATION EL AMIRIA ET L'ÉCOLE ART'LANDZ Les enfants initiés aux arts plastiques

Par Walid AÏT SAÏD -

Permettre à l'enfant d'exprimer sa sensibilité

Un vernissage sera organisé à partir de samedi prochain au niveau du Palais de la culture d'Alger et ce, jusqu'à la fin de la semaine. Le samedi et le mardi, les enfants auront droit à des ateliers gratuits pour découvrir le monde merveilleux de l'art.

Le Palais de la culture sera en fête samedi prochain. L´association El Amiria et l'école Art'landz vont donner, à partir de 14h, le coup d'envoi d'un vernissage qui durera tout le long de la semaine. C'est ce que nous a annoncé Doria Djazaïri, présidente de l'association El Amiria.

En marge de cette exposition, «le samedi et le mardi, les enfants auront droit à des ateliers gratuits pour s'initier à l'art», assure cette dame qui explique le choix du mardi et samedi par le fait qu'il n'y a pas école pendant ces deux jours de la semaine. Mme Djazaïri, invite tous les Algériens à venir découvrir le monde merveilleux de l'art. L'association El Amiria oeuvre en faveur de l'enfance, sa présidente n'est autre que l'arrière-petite fille (quatrième génération) de l'Emir Abdelkader.

Doria Djazaïri est fille de Haydar Djazaïri, l'un des fondateurs de Dar El Djazaïr à Damas en Syrie. El Amiria est fidèle aux principes humanitaires de l'Emir Abdelkader. Elle mène depuis sa création des opérations pérennes, sans intermédiaire.

Des centaines d'actions caritatives sont l'oeuvre de cette infatigable bienfaitrice. Avec Art'landz, elle a trouvé une nouvelle méthode pour apporter sa modeste contribution dans la société.

Il faut signaler que l'atelier Art'landz est un univers d'initiation aux arts plastiques pour enfants, adolescents, et adultes. Ses équipes issues des écoles des beaux-arts d'Alger dispensent leur savoir-faire avec passion. Elles animent des ateliers de dessin, peinture, couture, patchwork, vitrail, mosaïque, art'déco, créa'bijoux, et bien plus, car, à El Amiria, les voilà qu'ils s'ouvrent au grand public. Une belle initiative à saluer qui fera revivre l'art le temps d'une semaine et ouvrir la voie aux jeunes qui pourraient être nos Issiakhem de demain. Alors n'hésitez pas, rendez-vous au Palais de la culture...