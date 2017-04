ILS SONT CONSERVÉS DANS DES LABORATOIRES ÉTRANGERS 360 films algériens

Près de 360 films algériens réalisés durant les années 1960 et 1970 sont conservés dans des laboratoires étrangers en l'absence de laboratoires de ce genre en Algérie, a indiqué mercredi dernier à Alger le directeur du Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca), Mourad Chouihi. «Les bobines de ces oeuvres cinématographiques sont conservées dans des laboratoires en France, en Italie, en République tchèque, en Slovaquie et en Tunisie», a déclaré Chouihi à la radio culturelle, affirmant que «la récupération de ces archives est actuellement impossible en l'absence des laboratoires pour les conserver en Algérie». Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi avait déjà déclaré en juin 2016 que son secteur allait oeuvrer à récupérer les archives du cinéma algérien détenues par les laboratoires de plusieurs pays européens. De son côté, le directeur du Cnca a fait savoir que son institution allait numériser 10 oeuvres cinématographiques réalisées durant les années 1970 et 1980, rappelant dans ce sens que l'opération de la numérisation avait touché 15 autres films en 2016.