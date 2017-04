MASCARA Stage national sur l'écriture théâtrale

Les théâtres régionaux de Mascara et Saïda organisent, en mai prochain à Mascara, un stage national sur l'écriture théâtrale au profit de débutants, a-t-on appris jeudi du directeur du théâtre régional de Mascara. Selon Ahmed Khoussa, ce premier stage du genre organisé conjointement par deux établissements théâtraux, sera lancé à la mi de mai prochain avec la participation de 20 dramaturges débutants de plusieurs régions du pays et sera encadré par l'écrivain dramaturge Ismail Sofit. Ce stage s'effectuera en deux phases, la première théorique d'une semaine où seront choisis six écrivains remplissant les conditions élémentaires d'écriture et la deuxième de 20 jours sous forme de stage bloqué aura lieu en juillet prochain avec la participation des six qualifiés de la première phase. Les stagiaires sont tenus d'écrire un texte théâtral dont les premiers seront retenus pour leur production comme oeuvres par les théâtres régionaux de Mascara et de Saïda, a-t-on expliqué. Ce nouveau stage intervient après celui organisé en mars dernier. D'autres seront organisés traitant, entre autres, de la scénographie et de la mise en scène, a-t-on ajouté. Par ailleurs, la pièce «Ghania et marionnette» sera présentée à partir de dimanche prochain au niveau de 30 établissements éducatifs de la commune de Mascara en application de la convention paraphée entre les ministères de la Culture et de l'Education nationale, a-t-on annoncé.