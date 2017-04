INITIATION DES ENFANTS AUX ARTS PLASTIQUES Les petits pas vers l'art

L'art s'invite chez les bambins. L'école Art' Landz et l'association algérienne el Amiriya mettent l'art à la portée des enfants. Le Palais de la culture d'Alger, Moufdi-Zakaria, a abrité samedi dernier, à 14 heures, une exposition présentant une collection de peinture sur toile et sur verre, réalisée lors d'ateliers d'arts par des adhérents à l'école Art'Landz. Organisée conjointement par El Amirya et Art'Landz, cette exposition haute en couleur se veut un espace fertile pour développer l'imaginaire des enfants, en faisant appel à leur créativité. «Il est important de stimuler l'imaginaire de l'enfant pour le pousser à exprimer sa sensibilité», défend la présidente de l'association El Amiriya, Doria Djazairi. «Cette idée est née de l'attention toute particulière que porte notre association et l'école Art'Landz à ce que l'enfant peut offrir, c'est en quelque sorte l'élément déclencheur», précise-t-elle en ajoutant que «Cette démarche intervient également à la veille de la Journée nationale du savoir qui sera célébrée le 16 avril prochain.» Parlant de cet événement, Mme Djazaïri a expliqué qu' «après plusieurs rencontres, nous nous sommes entendus avec l'école Art'Landz pour ouvrir des ateliers d'arts pour petits et grands afin que chacun puisse s'adonner aux différentes activités liées à l'art plastique». Elle a en outre, exprimé le souhait que tous les enfants algériens puissent profiter de ces ateliers pour les initier à ce monde magique qu'est l'art et réveiller l'artiste qui sommeille en eux. La présidente de ladite association, a fait savoir qu'en marge de cette exposition qui se déroulera tout au long de la semaine, «les enfants pourront profiter d'ateliers gratuits le samedi et le mardi étant donné que ce sont les seuls jours où ils n'ont pas cours». Mme Djazairi a, par ailleurs, tenu à remercier vivement les responsables du Palais de la culture qui ont mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de cet événement.

L'association El Amyria dont la présidente n'est autre que l'arrière-petite-fille de l'Emir Abdelkader (4ème génération), n'en est pas à sa première action humanitaire. En effet, depuis sa création en l'an 2000, elle est sans conteste devenue leadeuse de ce genre d'initiatives. C'est de manière totalement désintéressée que Doria Djazaïri met en oeuvre son altruisme dans le champ de la solidarité et dans la prise en charge de l'enfance et des franges les plus vulnérables de la société. Il faut rappeler qu'en 2010, elle a mené une action de solidarité d'envergure en faveur des enfants de Ghaza, en Palestine qui est une question qui lui tient particulièrement à coeur. Elle a milité sans relache pour la levée du blocus sur Ghaza, qu'elle a toujours considérée comme «une cause commune».

Cette manifestation est donc une façon de perpétuer la tradition en offrant sa touche à la société et ce, à travers la mise en valeur de ce qu'elle a de plus sacré, à savoir l'enfant. La gérante de l'atelier de l'école Art'Landz considère pour sa part cet événement comme «une opportunité pour pouvoir révéler des talents cachés aussi bien chez les enfants que chez les grands». Elle a expliqué que «cette exposition présente une collection de 80 peintures sur toile et sur verre qui consiste en la reproduction d'oeuvres d'art des grands maitres des différents mouvements artistiques». «Ces peintures sont l'oeuvre d' éléves qui viennent régulièrement chez nous, c'est un travail qu'on a entamé il y a déjà six mois, parmi ces adhérents on trouve des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes», a-t-elle souligné. Elle a également indiqué que différents mouvements et différents styles, tels que le fauvisme,le cubisme, le réalisme ou le surréalisme sont interprétés à travers cette collection, dans le but de laisser naviguer les gens dans l'art universel. L'atelier Art'Landz dont les équipes sont issues des écoles des beaux-arts d'Alger a permis aux adhérents de revisiter les plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art. Ainsi, on trouve de tout, du célèbre Cri de Edvard Munch à La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh et bien d'autres.