MOHAMED ZINE EL ABIDINE, MINISTRE DE LA CULTURE TUNISIEN "Dommage que l'Algérie ne participe pas"

Pris en aparté, le ministre de la Culture tunisien qui nous a reconnu tout de suite, après notre entrevue, en novembre dernier, lors de la polémique «Bahia Rachedi» aux JCC, nous fera cette déclaration où il évoquera le rôle du gouvernement dans le renforcement de son secteur culturel à travers ses différents segments: «Il est tout à fait normal que le ministre du gouvernement soutienne les Journées musicales de Carthage comme il le fait avec les Journées cinématographiques de Carthage, comme ce sera le cas aussi bientôt pour les Journées, poétiques, des arts plastiques mais aussi chorégraphiques de Carthage.» A propos de la participation maigre de l'Afrique, il estimera toutefois que «L'Afrique c'est nous, le Maghreb c'est nous, l'arabité c'est nous, nous sommes aussi ouverts sur la Méditerranée. C'est un peu le contexte géopolitique, c'est tout à fait légitime que cette musique tunisienne exprime cette appartenance. Elle relève toute cette diversité et richesse. Il est important pour nous de creuser davantage dans le partenariat avec l'Afrique. On ne le fait pas suffisamment. il est important qu'on cultive davantage ces rapports. On le fait, mais on devrait le faire davantage. La Tunisie a donné son nom à l'Afrique. Ifrikia elle s'appelait. Elle était de domination musulmane.» A propos de la programmation, il dira que celle-ci est faite par le comité directeur. «On n'intervient pas. Dommage que l'Algérie ne soit pas présente. J'espère qu'il y aura d'autres occasions pour pallier tout ça. Je pense que tous ces événements culturels sont une mouvance qu'on devrait creuser davantage. Et se développer. C'est important que la Tunisie se retrouve dans ce giron de l'Afrique, de l'arabité, du Maghreb, de toutes les expressions du Maghreb, il y a toujours des carences dans la programmation, l'important est de faire en sorte de réunir en musique ce qui peut être les composantes de l'Afrique.». Enfin, s'agissant de la prochaine édition des JCC, après moult tergiversations controversées, c'est décidé, «elles resteront et elles seront annuelles. Nous sommes déjà en train de travailler sur l'édition de 2017 avec Nadjib Aayad le nouveau directeur du festival qui vient d'être nommé pour deux ans», nous fera remarquer Mohamed Zine El Abidine.