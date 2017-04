TP Mazembe et Club Africain lancés

Les qualifiés intégreront la phase de groupes de la compétition qui comptera pour la première fois quatre poules cette année.

Tombeur 2-0 de la JS Kabylie avant-hier au Kamalondo, le TP Mazembe a réussi son entrée en barrage aller de la coupe de la CAF. La phase de groupes est également en ligne de mire pour le Club Africain et le FUS Rabat, qui a toutefois éprouvé plus de difficultés dans le choc 100% marocain face au MAS Fès (2-1). Les barrages aller de la coupe de la CAF étaient au programme ce week-end. Après les défaites à l'extérieur du MC Alger et de l'ASEC Mimosas samedi, pas de surprise à signaler dimanche. Reversé dans la compétition après sa piètre élimination en Ligue des champions, le TP Mazembe a réussi son entrée en s'imposant 2-0 face à la JS Kabylie au Kamalondo. De la tête, Sinakala a rapidement ouvert le score sur un coup-franc de Mputu (12e). En fin de match, Coulibaly a ensuite inscrit le but du break sur corner (89e). En ayant eu la bonne idée de ne pas encaisser de but à domicile, les Corbeaux de Lubumbashi ont entamé sérieusement leur opération rachat. Belle avancée également pour les deux représentants tunisiens, le Club Africain et le CS Sfaxien, qui se sont imposés 2-1 à l'extérieur. Même si la préparation de la rencontre a été largement perturbée par des problèmes de salaires impayés et l'action coup de poing des joueurs qui ont retardé leur départ de 24 heures, le CA a ainsi fait un grand pas vers la phase de groupes en s'imposant 2-1 à l'Île Maurice contre AS Port-Louis 2000. Kchok (72e) et Haddad (83e) ont marqué pour les Tunisiens mais les locaux ont réduit la marque sur penalty à la 87e. Scénario plus compliqué pour le FUS Rabat, qui s'est imposé à l'arraché à domicile face au MAS Fès (2-1) dans un choc 100% marocain. Les visiteurs pensaient bien avoir fait le plus dur en égalisant à la 84e lorsque Koffi Boua a répondu au but de Fouzair sur penalty (30e sp). Mais les hommes de Walid Regragui ont repris l'avantage sur coup-franc dans les dernières secondes par Jahouh (90e+4). Un but très discutable puisque le gardien du MAS avait repoussé le ballon, mais il est très difficile de déterminer si celui-ci avait effectivement franchi la ligne. Match retour dans une semaine. A noter que les qualifiés intégreront la phase de groupes de la compétition qui comptera pour la première fois quatre poules cette année.