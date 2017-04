JOURNÉES MUSICALES DE CARTHAGE Le Maroc et la Tunisie donnent le "la"

Alors que les JMC viennent tout juste de commencer, un autre événement, consacré pour sa part aux documentaires, baissait rideau, dimanche soir, celui-ci a donné la part belle aux films algériens et /ou parlant de l'Algérie.

Il y a les groupes qui se produisent dans les salles de spectacle et d'autres dans la rue, les officiels qui font les compétitions et prétendent aux prix et d'autres qui n'aspirent qu'à l'amour du public et de rentrer en totale symbiose avec lui. C'est le cas du groupe marocain N3rdistan qui nous a bien marqués lors de concert dimanche après-midi alors qu'il se produisait à 17h sur l'avenue Lahbib Bourguiba. Un groupe qui s'est distingué par sa dynamique sur scène et sa vivacité, sans oublier des compositions musicales bien détonantes sans se départir de textes revendicatifs bien poétiques. Après s'être produit l'été dernier à la Fête de la musique, le groupe qui avait laissé une empreinte solide parmi les jeunes n'avait aucun problème pour convaincre à nouveau. Muni d'un mégaphone, l'artiste, cheveux au vent, accompagné de sa femme au piano, enceinte de son état et d'autres musiciens ont mis le feu à l'avenue de Tunis, chantant de tout leur saoul et sautillant comme pas possible, incitant les jeunes à immerger complètement dans leur univers musical des plus fous. Voilà un groupe dont il faudra retenir le nom incontestablement. En soirée, ce sont deux groupes tunisiens qui se sont produits pour leur part au Palais des congrès et ce dans le cadre de la compétition officielle. Si le second nous a bien plu malgré son faux air soporifique, le premier nous donnait l'impression d'atterrir d'un autre temps, propulsé du passé nostalgique de la musique du Moyen-Orient et notamment égyptienne. Avec son groupe Dyslexie, Mahmoud Turki a su néanmoins susciter de l'émotion à travers ses chansons langoureuses, sans pour autant séduire comme le groupe Helwes emmené par Nour Harkati et Aytma. Ce dernier dont ses morceaux aux accents bien sombres étaient teintés de mélancolie. Ses chansons bien qu'attendrissantes, marquées d'envolées bien jazzy étaient profondément inspirantes. Bref, à Tunis on n'a pas trop le temps de s'ennuyer quand on veut vraiment se nourrir de culture. Le festival de jazz qui vient de s'achever, a cédé la place aux Journées musicales de Carthage qui débutent tout doucement, mais on l'espère sûrement. A côté, le cinéma n'est pas en reste. Dimanche, s'achevait là encore une autre manifestation cinématographique cette fois dédiée au documentaire d'ici et de là-bas, à savoir Doc Tunis. Cet évènement qui s'est déroulé à la fois à l'Institut français d'Alger et à la salle de cinéma 4e Art a permis au public cinéphile de découvrir de nombreux films documentaires des plus récents. «Lancé en 2006 comme une intervention citoyenne pour ouvrir une brèche dans le mur de la langue de bois, de la pensée unique et de la censure de l'expression, le festival a gardé intacts sa force de contestation et son engagement pour la liberté et les valeurs universelles. A travers une programmation exigeante et des forums de discussion, le festival oeuvre à aiguiser le regard critique et la vigilance du public dans l'appréhension de la complexité du monde et des grands thèmes d'actualité», peut-on lire sur le site de Doc Film. Une programmation éclectique, centrée sur la condition humaine. La majorité des films proposés provient de France, mais aussi de Belgique, du Danemark, de Suisse, d'Italie, d'Irlande, de Tunisie, du Maroc, d'Iran, de Syrie et de Russie. L'Algérie quant à elle était fortement représentée. On citera notamment le film Fi Rassi un rond-point de Hassen Ferhani, La nuit et l'enfant de David Yon dont l'histoire se déroule dans l'Atlas algérien, Algérie du possible de Viviane Candas. Relatant la rencontre d'anciens compagnons de combat, le film suit le parcours d'Yves Mathieu, né à Annaba, anticolonialiste en Afrique noire puis avocat du FLN. À l'indépendance de l'Algérie, il rédige les Décrets de Mars sur les biens vacants et l'autogestion, promulgués en 1963 par Ahmed Ben Bella. La vie d'Yves Mathieu est rythmée par ses engagements dans une Algérie qu'on appelait alors «Le phare du Tiers-Monde». La réalisatrice, qui est sa fille, revient sur les conditions de son décès en 1966. Doc Tunis a permis au public de regarder et apprécier aussi Babor Casanova de Karim Sayad et Républiques de Aïssa Djouamaâ. Ce qui est sûr est le fait que le public était à lorgner beaucoup plus du côté des salles obscures. Cette manifestation qui a fait le plein du 5 au 9 avril avait des relents de JCC avec une organisation plus ordonnée que la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage. Dans tous les cas de figure, on comprend mieux le manque d'affluence vers le Palais des congrès, même si effectivement il ne s'agit pas de cinéma, mais d'un évènement ponctuel qui offre de bons films étrangers à voir, ce qui n'est pas le cas tous les jours. Doc Tunis peut se targuer d'avoir redonné ses lettres de noblesses au genre documentaire dont la détentrice du Tanit d'or, qui n'est autre que Kawter Benhania, était invitée pour animer un master class suivi par un large parterre de curieux. On se rappelle de son docu-fiction Zaineb n'aime pas la neige qui avait ému plus d'un lors des JCC 2016. La salle principale du Palais des congrès va-t-elle se remplir davantage et voir les jeunes se précipiter à ces spectacles? wait and see. Les Journées musicales de Carthage ne viennent que de commencer. Nous serons là pour le vérifier! Pour l'instant l'organisation du côté-ci est impeccable.