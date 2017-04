SALON DU LIVRE DE BOUDJIMA Des écrivains étrangers y participeront

Par Aomar MOHELLEBI -

Ce salon est devenu un événement culturel important, voire presqu'incontournable dans la wilaya de Tizi Ouzou.

La quatrième édition du Salon annuel du livre de Boudjima (wilaya de Tizi Ouzou), qui se tiendra du 20 au 22 avril prochain, s'annonce grandiose. Et pour cause, en plus de nombreux écrivains algériens de renom, cette nouvelle édition qui se prépare déjà depuis plusieurs semaines, verra la participation de nombreux écrivains étrangers dont des Tunisiens et des Italiens. C'est du moins ce qu'ont révélé les organisateurs de ce Salon du livre, devenu un événement culturel important, voire presqu'incontournable dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette manifestation culturelle qui se tient dans la petite commune de Boudjima (daïra de Makouda), sise à 22 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, est organisée grâce à la conjugaison des efforts de plusieurs parties comme l'Assemblée populaire communale et les associations culturelles Anza, Lyra, Un livre, une vie, l'Acabm, la Lacd... Des citoyens de la même commune, à titre individuel, mettent aussi la main à la pâte pour extirper cette localité de sa léthargie culturelle qui dure tout au long de l'année, hormis durant les trois journées où se tient ce Salon du livre et pendant le mois de Ramadhan où des soirées artistiques sont organisées quotidiennement depuis deux années. En plus de 50 maisons d'éditions algériennes, qui exposeront au Salon du livre de Boudjima, plusieurs écrivains ont confirmé leur participation à cette activité culturelle qui se tient au niveau de la bibliothèque communale «Mohia» de Boudjima. Parmi les écrivains qui viendront à Boudjima pour, soit animer des conférences-débats ou bien des ventes dédicaces de leurs ouvrages, on peut citer, entre autres, Amine Zaoui, Lounès Ghezali, Saïd Sadi, Hanane Bouraï, Hocine Haroun, Ben Mohamed, Saïd Chemakh, Hend Sadi, Rabah Benamghar, Rachid Hammoudi, Youcef Merahi, Nacer Boudiaf, Chawki Amari, Nouredine Sadi, etc...

D'ailleurs, Saïd Sadi profitera de ce Salon du livre pour présenter, pour la première fois, son nouveau livre qui est une biographie du chanteur kabyle, Chérif Kheddam. Il animera également une conférence sur «le rôle des poètes kabyles dans la résilience amazighe».

La quatrième édition du Salon du livre de Boudjima sera aussi une opportunité afin de commémorer le centenaire de la naissance de l'écrivain Mouloud-Mammeri, qui vient d'être honoré à titre posthume par le président de la République, de la médaille de l'ordre du Mérite national.

Le programme du Salon du livre de Boudjima prévoit donc des conférences et un hommage à Mouloud Mammeri.

La journée thématique sur l'auteur de la Grammaire amazighe (Tajerumt n tmazight) aura pour thème: «Mouloud Mammeri, de la voix à la lettre, du cri à l'écriture».

De nombreux auteurs et enseignants de lettres à l'université animeront des rencontres à cet effet concernant les oeuvres littéraires de Mammeri et son apport à la promotion scientifique et littéraire de la langue amazighe. Quant aux écrivains étrangers qui agrémenteront de leur participation le Salon du livre de Boudjima, il s'agit principalement d'auteurs tunisiens comme Seif Allah, Leila Blili, Aziz Krichen, Amina Arfaoui. On annonce aussi la venue d'un auteur italien, à savoir Nicolai Ricardo. Il y a lieu de souligner que la localité de Boudjima où se tient ce salon du livre et ses environs ont donné au monde des lettres de nombreux écrivains comme Yalla Saddiki, Lounès Ghezali, Kamel Boudjadi, Rabah Benamghar, Hanane Bourai, Ali Hadjaz, Saïd Bouamama, Rachid Hammoudi, etc. C'est aussi la région qui a enfanté de nombreux chanteurs kabyles célèbres comme Fahem Moh Saïd, Hamidouche, Belkheir Mohand Akli...