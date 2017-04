LIVRE ÉCRIT PAR ABDALLAH HAMADI Ben Badis, sira oua massira paraît à Constantine

Au cours d'une rencontre, initiée par le club El Mizhar du Théâtre régional de Constantine (TRC), en présence d'intellectuels et journalistes, le docteur Hamadi a indiqué que ce livre est une étude qui appelle à une nouvelle relecture de la personnalité de Abdelhamid Ben Badis, confiant que la personnalité du Cheikh Ben Badis «l'a souvent intrigué».

«Ma considération et mon respect pour cette personnalité m'ont poussé à lui rendre hommage en oeuvrant à lui consacrer ce livre», a ajouté Abdallah Hamadi, qui a souligné que cet ouvrage de 300 pages retrace le parcours du leader de la Renaissance algérienne, depuis sa naissance jusqu'à sa mort.

Ce livre «traite de la généalogie de la famille Ben Badis qui remonte au Xe siècle en se référant à l'encyclopédie du Livre d'or français de 1930», a expliqué l'universitaire, ajoutant que les ascendants de Abdelhamid Ben Badis étaient issus précisément de Médéa et se sont établis, à la fin du XVe siècle, à Constantine.

Les documents rares utilisés, les prises de position mémorables du Cheikh évoquées et l'influence du Saint Coran dans son parcours, ont étayé la crédibilité de cet ouvrage et lui ont donné «une touche de singularité», selon la même source, qui a affirmé que ce livre constituera «une référence pour les chercheurs».

Au cours de cette rencontre littéraire, un débat autour du grand rôle de Ben Badis dans le mouvement réformiste en Algérie a été lancé, a-t-on noté. Abdallah Hamadi est un universitaire-chercheur, poète et interprète, lauréat de plusieurs prix nationaux et internationaux, notamment le Prix de la poésie arabe contemporaine en 2002, décerné par la société Saoud El Babitine pour son recueil El Barzakh wa Sikine.