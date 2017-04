De la formation à la production

Par O. HIND -

Pour info, les JMC c'est aussi la formation One&One meetings à l'Institut français de Tunis qui consiste à réunir plusieurs acteurs de l'industrie de la musique, à savoir producteur, manager, directeur artistique d'un centre culturel, artistes, commissaire général d'un marché des arts et bien d'autres. Plusieurs thématiques sont abordées durant la matinée de coaching artistique et en management, notamment les différentes façons d'aborder la communication des projets artistiques. Au-delà des problématiques présentées et des obstacles qui ont été étayés dans le cadre d'un partage d'expériences, les participants aux formations ont pu surtout bénéficier des précieux conseils des formateurs: Florian Oliveres, Imed Alibi, Salim Mokadem et Sofiane Ben Youssef. «Comment peut-on arriver à produire et à évoluer dans un groupe musical lorsqu'on débute et qu'on n'a pas de réseaux pour être programmé dans des festivals?», aura été une des problématique débattues durant ces «One and one meetings». Les formateurs ont mis l'accent sur la bonne communication- et surtout digitale-comme outil de propagande, mais aussi sur la nécessité de travailler en réseaux pour montrer aux bailleurs de fonds, à l'Etat et aux structures artistiques que la musique peut avoir une valeur économique ajoutée. Artistes, producteurs, hôteliers, vendeurs de boissons, de tickets etc. doivent se réunir pour convaincre les décideurs de faire bouger les choses en faveur de la musique.