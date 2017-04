Africa Power!

Par O. HIND -

Jeudi soir, l'Afrique était à l'honneur dans le cadre de la 4e édition des Journées musicales de Carthage. L'avenue Bourguiba a vibré au son de la kora grâce à la papasse de ce bel instrument, Sona Jobarteh qui nous vient de la Gambie. Celle-ci a enflammé la rue en présence d'une assistance conquise, en donnant à écouter un chant mais surtout un son des plus purs qu'ils soient dans l'univers de la musique. Alors que prévue ailleurs, les organisateurs qui ont dû déprogrammer cette artiste et la faire produire au final à Tunis, nous ont offert un vrai moment de grâce. On devrait les remercier pour cela. Aussi le plateau africain devait s'enrichir davantage juste après. A 18h, c'est place au groupe fraîchement formé Jokko composé de plusieurs musiciens issus à la fois du Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire et du Mozambique de donner le meilleur de lui-même en assurant comme un chef. Mais le must de la soirée on le doit surtout à la chanteuse Emma Lamadji, et son groupe Free River du Centrafrique lequel se produisait au palais des congrès de Tunis dans le cadre de la compétition officielle. Belle et altière dotée d'une superbe voix qui porte (nous avons eu la démonstration in live suite à deux coupures d'électricité), Emma a chanté la beauté de l'Afrique, nos anges gardiens, nos ancêtres, l'amour, mais aussi nos racines, invitant l'assistance à danser tout sourire et interactivité avec le public. L'artiste a prouvé son talent haut la main, grâce à une présence scénique incontestable et une voix céleste qui n'a laissé personne indifférent. Un vrai régal!