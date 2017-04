OPÉRA D'ALGER Concert-hommage à Duke Ellington

La Journée internationale du jazz, célébrée chaque année le 30 avril, permettra de découvrir cette année le groupe Jazzaïr Big Band, à l'occasion d'une représentation exceptionnelle qui sera donnée le 28 avril prochain à Alger.Organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et prévu au niveau de l'opéra Boualem Bessaih le 28 avril à 19h, l'événement consistera en un concert-hommage à la légende du jazz, Duke Ellington, disparu il y a plus de 40 ans.Le Jazzaïr Bing Band est constitué du Dumoulington Orchestra, des étudiants et de professionnels de Tours «reprenant le répertoire Ellingtonien» et de musiciens algériens de jazz. Le bassiste Nadjib Gamoura, le guitariste Pierre Guimbail, le contrebasse Simon Buffaud et les trompettistes Farid Belouardi et Mohamed Amine Naas seront autant de musiciens présents sur scène. Le prix d'accès au concert a été fixé à 1000 DA. Il sera à acheter au niveau de l'opéra d'Alger à partir du 25 avril à 10h.