OUVERTURE DE LA FÊTE DU PRINTEMPS À MILA Des scènes colorées du patrimoine et de la culture

La fête du printemps a été ouverte lundi dernier à Mila dans une ambiance des plus festives marquée par des scènes colorées du patrimoine et de la culture, a-t-on constaté. Un défilé des troupes folkloriques Rahaba exécutant des pas de danse au rythme des «zornas» devant le siège de la commune de Mila a donné le «la» à cette fête rehaussée par un défilé des scouts et des prestations de clowns qui ont séduit le nombreux public présent. Des démonstrations de la fantasia exécutées dans une harmonie complète entre les cavaliers, et la synchronisation du baroud n'ont pas cessé d'attirer les foules, et le cortège d'une collection de voitures des années cinquante et soixante arpentant l'avenue Abdelhafid-Boussouf jusqu'au vieux Mila a donné une touche sublime à cette fête du printemps. Organisé par la direction de la culture, le festival de la fête du printemps, qui devrait se poursuivre s'est tenu, pour la première fois à Mila et a constitué une occasion pour l'exposition des produits artisanaux du patrimoine local et a rappelé aux présents les rituels de la célébration du printemps et la préparation du Bradj et El Korsa des délices accompagnant cette fête. La fête du printemps a relancé également les jeux de société tels que «kora» qui réunissait amis et famille dans un moment de détente et de plaisir, de convivialité et de solidarité. Cette manifestation est une occasion pour se remémorer des traditions du passé et revaloriser le patrimoine immatériel local a indiqué à l'APS, le directeur de la culture, Djamel Brihi. La fin de la première journée de la fête du printemps.