SORTIE NATIONALE DE LA LA LAND DE DAMIEN CHAZELLE Lancement de l'opération Ciné-office 2017

Par O. HIND -

Cette sortie nationale, lance officiellement, le programme de l'Onci de projection de films internationaux.

La salle El Mouggar a abrité lundi soir la projection du long métrage La la Land en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi venu lancer officiellement son programme «ciné-office 2017», avec la projection du film de Damien Chazelle, l'auteur et réalisateur de l'excellent Whiplash. Le film au six oscars sera également projeté à Constantine à la salle Ahmed-Bey, à Oran à la salle Saâda et à Boumerdès à la salle les Issers. «Je voulais travailler sur le rapport entre vie privée et vie artistique. Mais avec des numéros musicaux. Je voulais faire une version contemporaine des comédies musicales classiques de Hollywood, raconter des histoires tout en suscitant de l'émotion.» fait savoir le réalisateur lors de ses innombrables interviews. Et ça marche! Fort touchant et hautement coloré ce film qui se décline en quatre parties correspondant au quatre saisons se déroule au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. Elle est admirablment campée par Emma Stone. De son côté, Sebastian, alias Rayn Goslin, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent...Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante de Hollywood? Très belle performance pour les deux acteurs ayant appris à chanter, danser mais aussi à jouer du piano concernant Rayan Cosling, ce long métrage qui donne du peps est largement inspiré des films tels Les parapluies de Cherbourg ou encore Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demi dont raffole notre réalisateur franco-américain. Comédie musicale certes, ce film va nous entraîner dans la vie de ces deux jeunes gens en course vers la gloire au détriment de leur vie personnelle pleine de rebondissements. L'on suivra chacun dans les aléas de ses rêves jonchés de difficultés mais dont l'effort sera récompensé enfin. Sensuel, épique et plein de poésie, ce film vous mettra des étoiles plein la vue et vous attendrira assurément pour peu que vous soyez fan de ce genre de cinéma à fleur de peau. Un film divertissant certes, mais tout aussi existentiel au fond. Cette sortie nationale, lance officiellement, le programme de l'Onci de projection de films internationaux, suite à la signature des contrats d'acquisition de films avec d'autres compagnies pour leurs projections. Notons que ce programme placé sous l'égide du ministère de la Culture, fait suite aux déclarations du ministre de la Culture, Azzediine Mihoubi, mettant en avant «l'exploitation des salles de cinéma disponibles, autant celles relevant de la cinémathèque que du ministère de la Culture» mais aussi par le réaménagement des salles de cinéma à travers les wilayas du pays par l'Onci. Présenté en ouverture de la Mostra de Venise en août 2016, le film remporte un succès critique. Emma Stone obtient, quant à elle, la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine. En janvier 2017, lors de la 74e cérémonie des Golden Globes, «La La Land» reçoit le record historique de sept récompenses. Le succès est également présent, pour les oscars avec 14 nominations, égalant ainsi le record historique de Eve (1950) et de Titanic (1997). Le film remporte six Oscars dont ceux du Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle et de la Meilleure actrice pour Emma Stone, ainsi qu'une double consécration pour le compositeur Justin Hurwitz (Meilleure musique et Meilleure chanson originale pour City of Stars).

Dès sa sortie le 9 décembre 2016 aux Etats-Unis et au Canada et le 25 janvier 2017 en Belgique et en France, le film connaît un grand succès public et critique.