OGEBC Patrimoine culturel "Moteur pour le développement territorial"

Du 18 avril au 18 mai 2017, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels Protégés (Ogebc) organise pour le mois du Patrimoine une série d'évènements à travers le territoire national. Ces événements sont organisés sur plus de 28 circonscriptions.

Ils accueilleront plusieurs manifestations à l'instar de portes ouvertes au niveau des circonscriptions archéologiques de l'Office, d'activités muséales au profit des écoliers, de colloques et de rencontres. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation et de nettoyage des sites archéologiques seront organisées par l'Office en collaboration avec les collectivités locales et des associations.

Des visites guidées sont au programme ainsi que des ateliers et des animations destinées aux enfants.

Ces événements mêleront des stands d'artisans et des expositions telles que sur les sites archéologiques et monuments historiques, sur le costume traditionnel ou encore des expositions de photographies.