CONSTANTINE Lancement du programme "Ciné-office 2017"

Le programme «Ciné-office 2017» a été lancé jeudi soir à la salle de spectacles Ahmed bey de Constantine avec la projection du film «La La Land» de Damien Chazelle, en présence d'un public nombreux. Initié par l'Office national de la culture et de l'information (Onci), le programme «Ciné-office 2017», vise «la relance de l'activité cinématographique par l'exploitation des salles de cinéma à travers le territoire et ce après avoir acquis les droits de distribution de films de renommée mondiale actuellement à l'affiche», a-t-on précisé. L'assistance a suivi avec beaucoup d'intérêt «La La Land», le film aux six Oscars qui se décline en quatre parties correspondant aux quatre saisons et dont les événements se déroulent à Los Angeles et met en avant les péripéties de Mia (Emma Stone), une actrice en devenir qui sert des cafés entre deux auditions, et de Sebastian (Ryan Goslin), passionné de jazz qui joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Le film de Damien Chazelle sera projeté à la salle Ahmed Bey jusqu' au 30 avril et ce à raison de trois séances par jour 14h, 17h et 20heures, a-t-on indiqué. «Ciné-office 2017» propose pour le mois de mai en cours, aux amateurs et professionnels du cinéma, les films «A war» de Tobias Lindholm, «Les folles aventures de Max & Léon» de Jonathan Barré avec David Marsais et «Bigger splash» de Lucas Guadagnino. Au cours de cette soirée, le chef de l'exécutif local, Kamel Abbas, a présidé la cérémonie d'inauguration à la salle de spectacles Ahmed Bey de deux ateliers de musique en hommage aux défunts Hadj Mohamed Tahar Fergani et Abdelmoumen Bentobal, d'un studio d'enregistrement et d'un atelier de dessin.